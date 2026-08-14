Leagues Cup entra en fase decisiva, ¿cómo le fue a los equipos mexicanos?

Los equipos mexicanos han tenido complicaciones en el torneo en cuanto a resultados, tres de los llamados equipos "grandes" del fútbol mexicano como el caso de Chivas, Pumas y Cruz Azul no pudieron clasificarse a la ronda de los mejores ocho equipos, lo que deja entre ver un dominio de los equipos estadounidenses.

La Leagues Cup es un torneo en donde equipos de la Mayor League Soccer (MLS) y Liga MX se enfrentan y otorga pases directos a la Copa de Campeones de la CONCACAF a los que queden en las mejores posciones, además de un premio estimado de dos millones de dólares.

¿Cómo le fue a los equipos mexicanos en Leagues Cup?

Está edición aunque tuvo por primera vez partidos en México, por lo que la igualdad deportiva para algunos equipos si encontró diferencia debido a que los equipos mexicanos beneficiados para esta edición ganaron sus encuentros jugados en el país. América, Toluca fueron los que tuvieron esta oportunidad que fue pieza clave para avanzar en el torneo, Tigres también aunque no clasificó.

Para los demás equipos de Liga MX, el factor de jugar en suele americano tuvo consecuencias inmediatas esto porque diez de los 18 participantes quedaron sin posibilidades de avanzar antes de jugar su tercer partido.

Pero el desgaste aún así no explica como tal las 23 derrotas de equipos mexicanos contra equipos de MLS, porque la escuadra del León si pudo obtener tres victorias consecutivas y proclamarse líder de la tabla de Liga MX, le siguen América, Toluca y Monterrey como los demás equipos mexicanos calificados.

Técnicos de Liga MX muestran su postura sobre la Leagues Cup

Desde que se dio a conocer el nuevo formato en 2023 en donde incluye a equipos de ambas ligas, llamó la atención que gran parte de los partidos se jugaran en suelo estadounidense mismo que ha desatado que directivas, jugadores y cuerpos técnicos de Liga MX muestren su desacuerdo de interrumpir el inicio torneo nacional para ir a jugar a Estados Unidos.

Sebastián Abreu fue uno de los que en esta edición mostró su descuerdo esto mencionó:

“No es lo mismo terminar un partido y permanecer en el mismo entorno que despertar al día siguiente, desayunar, abandonar el hotel, trasladarse al aeropuerto, tomar un vuelo y volver a instalarse antes de comenzar a preparar el siguiente encuentro” , puntualizó.

Antonio Mohamed y Esteban Solari, cuestionaron los desplazamientos que pueden terminar por pesar en el rendimiento, aunque Solari evitó utilizarlos como justificación en los resultados. Renato Paiva fue totalmente critico al mencionar que se expone a los futbolista a un torneo 'sin trasendencia'; A su ves Javier Gandolfi señaló los traslados.