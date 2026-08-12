Leagues Cup: Estas son algunas de las razones por las que Chivas y Pumas fueron eliminados

La Leagues Cup torneo en el que participan equipos de la Liga MX y Mayor League Soccer(MLS) está en marcha pero apenas en su segunda jornada dejó las eliminaciones de los Pumas de la Universidad Autónoma de México y el Club Deportivo Guadalajara, equipos que dejaron muchas dudas en sus aficionados respecto a su rendimiento en esta competición.

Ambos equipos vienen con un inicio de campaña no muy favorable en el inicio del torneo de Liga y sumado a los resultados de los primeros dos encuentros disputados en el torneo que se juega principalmente en cedes de Estados Unidos y algunas en México, los aficionados han mostrado su descontento ante los resultados, por lo que la presión en Verde Valle y en La Cantera crece partido a partido.

Inicio de torneo en Liga contrastante con resultados en Leagues Cup

En el caso de Pumas, que antes del inicio del certamen que da un boleto a la Copa de Campeones de la CONCACAF (popularmente conocida como Concachampions) venía de golear a los Bravos de Juárez en Liga cinco goles a cero, pero en apenas dos partidos de Leagues Cup recibió tres goles en el primer partido ante Charlotte FC y dos más ante Cincinatti.

Por su parte, Chivas antes del inicio de la Copa, venía de empatar con Puebla en la jornada tres de la Liga MX, con apenas una victoria y un empate en tres partidos lo que la expectativa no era la esperda como la que había después de el Clausura 2026 cuando el equipo se mantuvo en la cima de la clasificación por varias jornadas.

¿Por qué Pumas y Chivas fracasaron en Leagues Cup?

En el caso de Pumas, el equipo aún no encuentra la idea de juego de Esteban Solari quien recientemente llegó a la dirección técnica. Desanteciones defensivas, que sus delanteros Juninho y Robert Morales no han encontrado el gol, sumado a la lesión de Sebastián Córdova son factores que Pumas tendrá que solventar en lo que resta de temporada.

A su vez, el rebaño no ha encontrado el nivel de juego que Gabriel Milito encontró el torneo anterior. Además Armando González, no ha alcanzado el rendimiento goleador que mostró antes de la copa del mundo. Aunque se mostró un nivel regular contra Los Angeles FC, la derrota de un gol a cero contra el FC Dallas, no han dejado satisfecho al técnico argentino.

Aunque a Chivas le resta un partido contra Seattle Saunders, ya no se juega ninguna aspiración de avanzar en el certamen. Los equipos volverán este fin de semana al torneo de Liga MX partidos en los que Pumas se enfrentará al Querétaro y Guadalajara se enfrentará a Santos Laguna en lo que podría ser una oportunidad para que estos dos equipos se reencuentren con una victoria.