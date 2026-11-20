América se jugará este sábado buena parte de sus aspiraciones de cerrar como líder del Apertura 2026 cuando visite a Tigres en el Estadio Universitario, dentro de la Jornada 17. Las Águilas arrancan la fecha en la segunda posición con 30 puntos y necesitan una victoria para mantenerse en la pelea por la cima de la clasificación, además de combinar resultados favorables en otros frentes.

Las 'Águilas' quieren volar alto

El conjunto dirigido por Guillermo Almada llega bajo presión después de enlazar cuatro encuentros sin ganar entre todas las competencias, con saldo de una derrota y tres empates. En la Liga MX igualó de manera consecutiva frente a Tijuana, Toluca y Pumas, este último por marcador de 2-2, una racha que frenó el ritmo de un equipo que durante gran parte del torneo se mantuvo en la pelea por el liderato.

Pese al reciente bache, América conserva números que lo colocan entre los principales candidatos al título. Los azulcremas suman 38 goles, la mejor ofensiva del campeonato, y registran apenas dos derrotas en 16 partidos. Henry Martín encabeza el ataque con 11 anotaciones, mientras que Alejandro Zendejas ha sido una de las piezas más constantes en la generación ofensiva.

Regios, sin oportunidad de levantar

Del otro lado aparecerá un Tigres que afrontará su último compromiso del torneo ya sin posibilidades de clasificar a la Liguilla. Los regiomontanos ocupan el puesto 15 de la tabla con 15 unidades y quedaron eliminados tras una campaña marcada por la irregularidad. Además, acumulan cinco partidos sin conocer la victoria, incluido un revés de 3-2 ante Cruz Azul en su presentación más reciente.

Aunque el semestre ha sido complicado para los felinos, el equipo buscará despedirse de su afición con una actuación que maquille una de sus peores campañas recientes. La eliminación puso fin a una larga presencia habitual en fases finales y convirtió este encuentro en una oportunidad para cerrar con dignidad ante uno de los candidatos al campeonato.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

El historial reciente añade un ingrediente extra al choque. América ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos oficiales entre ambos clubes, aunque Tigres se impuso 4-1 en el duelo más reciente disputado en el Clausura 2026. Con el liderato aún al alcance de las Águilas y el orgullo en juego para los universitarios, el Volcán será escenario de uno de los partidos más atractivos del cierre de la fase regular.