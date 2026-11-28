La serie entre Chivas y Pachuca alcanzará este domingo 29 de noviembre su capítulo definitivo en los cuartos de final del Apertura 2026. El conjunto tapatío regresa al Estadio Akron con la necesidad de remontar el 2-1 sufrido en la ida, mientras que los hidalguenses buscarán culminar una de las sorpresas más llamativas de la fase final tras imponerse en el Hidalgo con una actuación memorable de Oussama Idrissi.

El Guadalajara había llegado al primer capítulo respaldado por una racha de siete encuentros sin derrota y con el prestigio de haber sido uno de los equipos más sólidos de la campaña. Incluso tomó ventaja apenas al minuto seis gracias a un autogol de Eduardo Bauermann, circunstancia que parecía acomodar el trámite para los dirigidos por Gabriel Milito.

Cambio de escenario

Sin embargo, Pachuca volvió a demostrar el crecimiento que ha mostrado bajo las órdenes de Benjamín Mora. Los Tuzos asumieron el control territorial, generaron las ocasiones más peligrosas y mantuvieron una presión constante sobre la zaga rojiblanca. El cuadro hidalguense enlazó así su quinta victoria consecutiva y confirmó el buen momento con el que cerró la campaña.

La figura indiscutible fue Idrissi. El marroquí firmó dos anotaciones de alta manufactura: primero con una definición bombeada sobre Raúl Rangel al inicio del complemento y después con un disparo de larga distancia en los minutos de compensación para consumar la remontada. Las dos definiciones se convirtieron en las acciones más espectaculares de la noche y terminaron por inclinar la balanza en favor de los hidalguenses.

Una baja sensible

No todo fue perfecto para los visitantes. Tras marcar el gol de la victoria, Idrissi fue expulsado por una segunda amonestación derivada de su celebración, una ausencia que podría modificar el planteamiento de Mora para la vuelta. El neerlandés-marroquí fue determinante en la ida y deja un vacío difícil de reemplazar en el ataque tuzo.

La eliminatoria llegará abierta al Akron, donde ambos equipos se jugarán la continuidad en el torneo. Chivas necesita imponerse para revertir la desventaja, mientras Pachuca intentará sostener la ventaja obtenida gracias a un desempeño que combinó intensidad, dominio futbolístico y una propuesta ofensiva que encontró recompensa en los momentos decisivos.