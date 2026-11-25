La hora de la verdad llegó para Pachuca y Chivas. Este jueves en el Estadio Hidalgo comenzará una de las series más atractivas de los cuartos de final del Apertura 2026, con un Guadalajara que terminó como líder general con 33 puntos y unos Tuzos que se colaron a la Fiesta Grande en el octavo puesto con 25 unidades, luego de una campaña marcada por altibajos y una notable reacción en el cierre del certamen.

El conjunto rojiblanco aseguró el superliderato en la última jornada al imponerse 1-0 a Cruz Azul gracias a una anotación de Efraín Álvarez. El equipo dirigido por Gabriel Milito cerró la fase regular con marca de nueve victorias, seis empates y apenas dos derrotas, además de presumir la mejor defensiva del torneo con únicamente 15 goles permitidos.

Duelo de contrastes

Del otro lado aparece un Pachuca que encontró su mejor versión cuando más la necesitaba. Los hidalguenses sellaron su clasificación con un triunfo de 2-0 sobre Toluca y encadenaron cuatro victorias consecutivas para meterse a la Liguilla. Tras un arranque inconsistente, el equipo de Benjamín Mora logró corregir el rumbo y llegar embalado a la fase final.

Uno de los principales argumentos de los Tuzos será Salomón Rondón. El venezolano conquistó el campeonato de goleo con 17 anotaciones en 17 encuentros, convirtiéndose en el máximo artillero del Apertura 2026 y en la referencia ofensiva de un cuadro que promedió 1.83 tantos por partido durante la fase regular.

Antecedentes y cuentas pendientes

El choque más reciente entre ambas escuadras terminó 1-1 en la jornada seis disputada precisamente en Pachuca. Además, la historia de Liguillas favorece a los hidalguenses, que eliminaron al Rebaño en las semifinales del Clausura 2006 y en el repechaje del Guard1anes 2021.

Aunque Chivas parte como favorito por su posición en la tabla y su consistencia a lo largo del semestre, Pachuca llega impulsado por su gran cierre y por contar con el vigente campeón de goleo. La serie enfrenta al conjunto más sólido de la fase regular contra uno de los equipos más peligrosos del momento, una combinación que promete una eliminatoria de alta intensidad desde el primer minuto.