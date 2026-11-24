El ciclo de Antonio Mohamed al frente del Toluca tiene fecha de caducidad. Este martes, el club mexiquense anunció que el estratega argentino dejará la dirección técnica una vez que concluya la participación de los Diablos Rojos en la Liguilla del Apertura 2026 y en la Copa Intercontinental de la FIFA, poniendo fin a una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la institución.

La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado oficial publicado en los canales institucionales del club. En el mensaje, la directiva señaló que la decisión fue tomada de común acuerdo y agradeció el legado del entrenador sudamericano. Toluca destacó que bajo su gestión el equipo volvió a competir por títulos de manera constante y recuperó un protagonismo que demandaba su historia.

Regreso a los Diablos Rojos a la gloria

Mohamed asumió el mando escarlata para el Clausura 2025 y, en menos de dos años, convirtió al equipo en una potencia tanto en México como a nivel internacional. Durante su gestión, Toluca conquistó dos campeonatos de Liga MX, una Concacaf Champions Cup, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup, además de asegurar su clasificación al Mundial de Clubes de 2029.

Con esos resultados, el argentino acumuló seis títulos oficiales y rompió una sequía de 15 años sin campeonatos de liga para la institución. Su paso por el banquillo también estuvo marcado por un estilo competitivo que devolvió a los Diablos a los primeros planos del futbol continental.

¿Cuál es le próximo destino del 'Turco'?

En conferencia de prensa, Mohamed aseguró que su salida no obedece a un nuevo proyecto deportivo, sino a una decisión personal. El técnico explicó que considera concluido su ciclo y que pretende tomarse un periodo de descanso tras casi dos años de intensa actividad al frente del club.

Mientras tanto, Toluca afrontará la recta final del año con el objetivo de despedir a su entrenador con otro título. Los escarlatas disputan la Liguilla del Apertura 2026 y posteriormente encararán la Copa Intercontinental, al tiempo que la directiva comenzará la búsqueda de un sucesor para uno de los entrenadores más exitosos que han pasado por el banquillo del Nemesio Diez.