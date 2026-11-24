La Liguilla del Apertura 2026 pondrá en marcha una de sus eliminatorias más equilibradas cuando Toluca reciba a Atlas en el duelo de ida de los cuartos de final. Los rojinegros llegaron a esta instancia como cuarto lugar de la tabla con 28 puntos, mientras que los Diablos Rojos finalizaron quintos con 27 unidades, una diferencia mínima que anticipa una serie de alta intensidad.

'El Infierno' puede pesar

Aunque Atlas avanzó mejor posicionado, las estadísticas favorecen en varios apartados al conjunto escarlata. El equipo dirigido por Antonio Mohamed cerró la fase regular con 35 goles anotados y 23 recibidos, números superiores a los 30 tantos marcados y 33 encajados por los tapatíos. Además, Toluca registró más disparos y mayor posesión de balón a lo largo del torneo.

Sin embargo, el momento futbolístico genera dudas en los mexiquenses. Toluca solo ganó uno de sus últimos nueve compromisos de fase regular, aunque en ese lapso firmó una contundente victoria de 4-0 sobre Monterrey. Su encuentro más reciente terminó con derrota de 2-0 frente a Pachuca, resultado que encendió algunas alertas antes del inicio de la Fiesta Grande.

Gran torneo de los Zorros

Del otro lado aparece un Atlas que encontró regularidad suficiente para asegurar su boleto directo a la Liguilla. El cuadro dirigido por Hernán Crespo destacó especialmente por su desempeño fuera de casa y llega con la ventaja de cerrar la serie en Guadalajara. Además, el reglamento juega a su favor: cualquier empate en el marcador global le otorgará el pase a semifinales por su mejor posición en la clasificación.

En el apartado individual, Toluca cuenta con Federico Viñas como su principal referente ofensivo tras finalizar la fase regular con ocho goles. Por el lado rojinegro, Luis Esteves encabezó la producción de Atlas con cinco anotaciones y también fue uno de los futbolistas más influyentes en generación ofensiva durante el campeonato.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

El primer capítulo se disputará en el estadio Nemesio Diez, donde Toluca estará obligado a aprovechar la localía para evitar viajar en desventaja a la vuelta. La cercanía entre ambos en la tabla, combinada con estilos distintos y antecedentes recientes de irregularidad, convierte esta llave en una de las más impredecibles de los cuartos de final del Apertura 2026. El ganador mantendrá vivo el sueño de disputar el título del futbol mexicano.