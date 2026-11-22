Guadalajara cerró la fase regular del Apertura 2026 con un golpe de autoridad. En un Estadio Akron lleno, Chivas derrotó 1-0 a Cruz Azul en la Jornada 17 y le arrebató el liderato general en la última fecha del campeonato, al llegar a 33 puntos por 32 de La Máquina.

El Rebaño se adueñó del encuentro

El encuentro tuvo un inicio intenso y parejo. Cruz Azul avisó primero con un remate de cabeza de Agustín Palavecino tras un tiro de esquina, mientras que los rojiblancos respondieron con aproximaciones de Omar Govea y Santiago Sandoval. La visita buscó imponer condiciones, pero Guadalajara encontró espacios conforme avanzaron los minutos.

La jugada que definió la tarde llegó al minuto 21. Richard Ledezma habilitó a Efraín Álvarez, quien sacó un zurdazo para vencer a Andrés Gudiño y colocar el 1-0. El tanto terminó por inclinar un partido cerrado entre dos de los principales candidatos al título.

No hubo milagro Celeste

Cruz Azul intentó reaccionar antes del descanso y durante gran parte del complemento. Rotondi probó de media distancia, Christian Ebere exigió a José Rangel con un potente disparo y Palavecino estuvo cerca del empate con un remate que se estrelló en el poste al minuto 64.

La recta final mantuvo la tensión. Joel Huiqui movió el banquillo con los ingresos de Jeremy Márquez y Luka Romero, mientras Gabriel Milito refrescó a su equipo para sostener la ventaja. Nicolás Ibáñez también rozó la igualada en los últimos minutos, pero el marcador ya no se movió.

¿Cómo quedaron los cruces de liguilla?

Con el triunfo, Chivas terminó la fase regular como líder general y enfrentará a Pachuca en los cuartos de final con la ventaja de cerrar la serie en casa. Cruz Azul, por su parte, concluyó segundo de la clasificación y se medirá a León en la ronda de cuartos de final, en una Liguilla que quedó completamente definida tras el cierre de la Jornada 17.