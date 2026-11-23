La fase regular del Apertura 2026 bajó el telón con un cierre de vértigo. Lo que durante semanas fue una disputa de tres bandas por la cima terminó resolviéndose en la última jornada, donde Chivas derrotó 1-0 a Cruz Azul en el Akron y se quedó con el liderato general con 33 puntos, apenas uno por encima de La Máquina, mientras que América, frenado por Tigres, concluyó tercero.

¿Quiénes son los 8 clasificados?

Con la clasificación definitiva establecida, la Liguilla reunió a los ocho mejores equipos del campeonato: Chivas (33 puntos), Cruz Azul (32), América (30), Atlas (28), Toluca (27), Monterrey (27), León (26) y Pachuca (25). La batalla por el último boleto se resolvió por diferencia de goles, criterio que permitió a los Tuzos superar a Tijuana y quedarse con la octava posición.

Los cruces de cuartos de final quedaron definidos de acuerdo con la tabla general. Chivas, como superlíder, enfrentará a Pachuca, Cruz Azul chocará con León, América se medirá ante Monterrey, y Atlas buscará imponer condiciones frente a Toluca. Sobre el papel, la serie entre azulcremas y regiomontanos emerge como una de las más atractivas por el peso específico de ambas plantillas y sus recientes antecedentes en fases decisivas.

¿Cuándo se jugarán los partidos?

Cada uno de los clasificados llega con argumentos distintos. Chivas cerró la campaña arrebatando la cima en la última fecha, Cruz Azul defenderá la corona obtenida en el torneo anterior, América fue protagonista durante gran parte del certamen, Atlas encontró regularidad en la recta final, mientras que Toluca, Monterrey, León y Pachuca sellaron su clasificación con triunfos de alto valor en la jornada definitiva.

La Liga MX tiene programadas las idas para los días 25 y 26 de noviembre, con Pachuca, León, Monterrey y Toluca abriendo las eliminatorias en casa. Los encuentros de vuelta se disputarán el 28 y 29 de noviembre en los estadios de Chivas, Cruz Azul, América y Atlas, gracias a su mejor posición en la tabla.

Dramatismo a flor de piel

Así comienza la etapa donde desaparecen los márgenes de error. Ocho equipos siguen de pie, pero sólo cuatro avanzarán. Chivas llega como el rey de la fase regular, Cruz Azul busca refrendar su reinado, América pretende recuperar protagonismo, y detrás de ellos aparecen aspirantes dispuestos a romper cualquier pronóstico. La mesa está puesta para una Liguilla que promete duelos cerrados, estadios encendidos y una carrera sin retorno hacia el título del Apertura 2026.