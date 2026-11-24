Monterrey y América vuelven a cruzar caminos en una eliminatoria marcada por cuentas pendientes y dos proyectos construidos para competir por el título. Este martes, en el Estadio BBVA, comenzará una de las llaves más atractivas de los cuartos de final del Apertura 2026, con ambos clubes en busca de un lugar entre los cuatro mejores del futbol mexicano.

Caminos distintos

El América terminó la fase regular en el tercer puesto con 30 puntos y la ofensiva más productiva del campeonato, al marcar 38 goles en 17 jornadas. Sin embargo, las Águilas dejaron escapar la posibilidad de cerrar como líderes tras caer 1-0 ante Tigres en la última fecha, resultado que las obligó a conformarse con la tercera posición.

Rayados, por su parte, tuvo que esperar hasta la jornada final para asegurar su clasificación. El conjunto dirigido por Matías Almeyda derrotó 2-0 a Pumas con un doblete de Luca Orellano, alcanzó 27 unidades y amarró el sexto lugar de la tabla. La escuadra albiazul llega impulsada por un cierre oportuno que le permitió mantenerse en la pelea por el campeonato.

Dos rivales que se conocen muy bien

Más allá de la clasificación, la eliminatoria adquiere relevancia por los antecedentes recientes entre ambas instituciones. En el Apertura 2025 se midieron también en cuartos de final y el conjunto albiazul avanzó con marcador global de 3-2. Un año antes, las Águilas habían superado a Rayados en la final del Apertura 2024, por lo que el choque de esta semana añade un nuevo episodio a una rivalidad acostumbrada a los escenarios de máxima exigencia.

Esa historia continuó durante el presente semestre. En la Jornada 11 del Apertura 2026 igualaron 1-1 en la Ciudad de México con anotaciones de Diego Rossi y Santiago Bueno. Más adelante volvieron a coincidir en las semifinales de la Leagues Cup, donde empataron 2-2 antes de que el cuadro de Almeyda consiguiera el boleto a la final desde la tanda de penales.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

La ida se disputará en territorio regiomontano, mientras la vuelta se resolverá en la Ciudad de México, donde América contará con la ventaja de la posición en la tabla. Sin regla de gol de visitante, cualquier igualdad en el marcador global favorecerá a los azulcremas. Los dirigidos por Almeyda, en cambio, están obligados a imponerse en la serie para mantener vivo el sueño de conquistar el Apertura 2026.