Durango tendrá representantes en la pelea por el título del Apertura 2026. Cuatro futbolistas vinculados al estado verán acción en la Liguilla y buscarán dejar huella en la fase más importante del campeonato con Chivas, Cruz Azul y Atlas.

El caso más destacado es el de Diego Campillo, quien se consolidó como titular en el superlíder Guadalajara y fue pieza importante en una de las mejores defensas del torneo. El zaguero duranguense llega a la Fiesta Grande en el mejor momento de su carrera.

Orgullo coterráneo

En Cruz Azul aparece Luka Romero, nacido en Durango y con recorrido por el futbol europeo. Aunque ha desempeñado principalmente un rol de relevo, aportó un gol y asistencias durante la fase regular para una Máquina que terminó entre los mejores del certamen.

Atlas también contará con doble presencia duranguense. Víctor Hugo Ríos, habitual en las rotaciones rojinegras, llega con experiencia acumulada en Primera División y minutos importantes a lo largo del semestre.

A ellos se suma Jesús Serrato, joven mediocampista rojinegro que continúa abriéndose paso en el máximo circuito y que ha comenzado a tener participación con el primer equipo durante la campaña.

Sueñan con el campeonato

Con Chivas, Cruz Azul y Atlas instalados en los cuartos de final, Durango tendrá presencia en tres de los ocho clubes clasificados. Más allá de los distintos roles que desempeñan, todos comparten la posibilidad de escribir una nueva página para el futbol duranguense en la búsqueda del campeonato.