La Liguilla del Apertura 2026 levanta el telón para León y Cruz Azul, que este jueves abrirán en el Nou Camp una de las series más atractivas de los cuartos de final. La Máquina llega como vigente campeona de la Liga MX y sublíder de la fase regular con 32 puntos, mientras que La Fiera aseguró el séptimo puesto con 26 unidades, suficientes para instalarse entre los ocho mejores del certamen.

¿Cómo llegan ambos conjuntos al encuentro?

El conjunto celeste cerró la campaña con marca de 10 victorias, dos empates y cinco derrotas, además de 37 goles anotados, cifra que lo ubicó entre los ataques más productivos del torneo. No obstante, dejó escapar el liderato en la última jornada al caer 1-0 frente a Guadalajara en el Estadio Akron. A pesar de ello, el cuadro dirigido por Joel Huiqui mantiene la condición de contendiente al título y buscará extender su defensa del campeonato.

León, en cambio, construyó su clasificación desde la regularidad de las últimas semanas. Los esmeraldas concluyeron la fase inicial con récord de siete triunfos, cinco empates y cinco derrotas, acompañados de 25 tantos a favor y 22 en contra. Su boleto quedó sellado tras imponerse 2-1 a Santos Laguna en la fecha final, resultado que confirmó su presencia en la Fiesta Grande.

La Máquina domina en el historial

Aunque la distancia en la tabla favorece a los capitalinos, los antecedentes recientes también juegan a su favor. El pasado 1 de noviembre derrotaron 2-1 a los guanajuatenses en actividad de la Jornada 15 y, cuando ambos coincidieron en los cuartos de final del Clausura 2025, avanzaron con un contundente global de 5-3. Esa eliminatoria permanece fresca en la memoria de un club leonés que ahora buscará ajustar cuentas en el momento más importante del semestre.

Otro factor relevante es el criterio de desempate. Gracias a su segundo lugar general, Cruz Azul avanzaría a semifinales en caso de igualdad en el marcador agregado, por lo que León está obligado a superar a su rival en los 180 minutos para mantenerse en carrera por el título.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

El primer capítulo se disputará en territorio esmeralda antes de que la serie se traslade al Estadio Banorte para la vuelta. La experiencia reciente, el impulso de un plantel que persigue el bicampeonato y la ventaja reglamentaria colocan a Cruz Azul un paso adelante en los pronósticos, aunque la Liguilla suele ser terreno fértil para las sorpresas cuando comienza la fase de eliminación directa.