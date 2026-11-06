Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver el partido entre Tigres de la UANL vs Cruz Azul? Jornada 16

La Jornada 16 del Apertura 2026 ofrecerá este sábado uno de los encuentros más atractivos de la fecha cuando Cruz Azul visite a Tigres en el Estadio Universitario. El conjunto celeste llega instalado en la pelea por la parte alta de la clasificación con 29 puntos, mientras los regiomontanos afrontarán el compromiso ya sin posibilidades matemáticas de avanzar a la Liguilla.

Uno de los mejores en el campeonato

La Máquina atraviesa su mejor momento del torneo. El equipo dirigido por Joel Huiqui encadena cuatro victorias consecutivas y viene de imponerse 2-1 a León en la jornada anterior. Esa racha le permitió mantenerse entre los primeros lugares de la tabla en un cierre de fase regular en el que cada punto puede influir en la posición final rumbo a la fase definitiva.

El ataque cementero ha sido una de las claves de su campaña. Cruz Azul acumula 34 goles en 15 partidos y marcó 15 tantos en sus cinco compromisos más recientes. Además, suma nueve victorias en el certamen, registro que contrasta con los altibajos mostrados por varios de sus perseguidores en la clasificación.

Derrotados, pero con oportunidades

Tigres llegará golpeado por los resultados. Los universitarios ocupan la decimoquinta posición con 15 unidades, vienen de caer 3-0 ante Pachuca y sólo han conseguido una victoria en sus últimos cinco encuentros. El revés frente a los Tuzos terminó por extinguir sus opciones de clasificar y puso fin a una larga etapa de protagonismo habitual en las fases finales del futbol mexicano.

Sin embargo, los antecedentes recientes entre ambos clubes muestran una serie mucho más cerrada de lo que indican las posiciones actuales. Cuatro de los últimos seis enfrentamientos terminaron empatados y los celestes apenas han conseguido una victoria en ese lapso, mientras que Tigres registra otra, con el resto de los encuentros resueltos en igualdad.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

El otro dato que alimenta la previa está en el escenario del partido. Cruz Azul no gana en el Estadio Universitario desde julio de 2022 y acumula cinco visitas consecutivas sin salir con los tres puntos de San Nicolás de los Garza. Con una de las ofensivas más productivas del campeonato frente a un rival urgido de despedirse dignamente de su afición, el choque reúne ingredientes suficientes para convertirse en uno de los duelos más llamativos de la penúltima jornada.