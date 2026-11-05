Liga MX: Willer Ditta supera su lesión y estará listo en Cruz Azul para enfrentar a Tigres

Cruz Azul recibió una de las noticias más esperadas de cara a la penúltima jornada del Apertura 2026. El defensor colombiano Willer Ditta dejó atrás los problemas físicos que lo marginaron durante varias semanas y ya está en condiciones de reaparecer frente a Tigres en el Estadio Universitario.

¿Cuántos partidos perdió Ditta?

La ausencia del zaguero se originó tras el encuentro contra Pumas en la Jornada 11. El futbolista sufrió una fisura en el cuarto dedo del pie izquierdo después de recibir un fuerte pisotón, lesión que le provocó dolor e inflamación durante parte importante de su recuperación.

Como consecuencia, Ditta se perdió los compromisos ante Juárez, Pachuca, Querétaro y León. Pese a la baja de uno de sus referentes defensivos, La Máquina logró mantener la inercia positiva y permaneció en la disputa por el liderato general del campeonato.

Joel Huiqui confirmó su regreso

Las señales sobre su retorno comenzaron a consolidarse durante los entrenamientos de esta semana, donde el colombiano pudo integrarse con normalidad al trabajo grupal. Además, el cuerpo técnico recuperó prácticamente la totalidad de sus elementos disponibles rumbo al cierre de la fase regular.

El técnico Joel Huiqui recupera así a uno de los futbolistas más importantes de su estructura para la recta final del torneo. El regreso del sudamericano llega en un momento clave, con Cruz Azul peleando posiciones en la parte alta de la tabla y afinando detalles para encarar la liguilla.

Ditta apunta a retomar su papel como líder de la zaga celeste. Su experiencia, fortaleza en la marca y capacidad para ordenar la línea defensiva lo convierten en una pieza fundamental para las aspiraciones de un equipo que buscará llegar con plantel completo a la fase definitiva del campeonato.