Liga MX: Leyenda de la Premier League ubica a Gilberto Mora en el Liverpool y no en Arsenal

El nombre de Gilberto Mora continúa ligado a la Premier League. Mientras Liverpool y Arsenal aparecen entre los clubes que siguen al futbolista de Xolos de Tijuana, Emile Heskey, leyenda de los Reds, manifestó que Anfield sería el destino ideal para el desarrollo del joven mexicano.

Durante una entrevista concedida a medios ingleses, el exdelantero respaldó abiertamente la posibilidad de ver a Mora en Liverpool. Al ser cuestionado sobre cómo convencería al mexicano de elegir a los Reds por encima del Arsenal, respondió de forma contundente: “Por la tradición. Eso es todo”, además de destacar la pasión que rodea al club de Merseyside.

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Heskey consideró que el entorno de Anfield puede favorecer el crecimiento del juvenil mexicano. Incluso señaló que “probablemente tendría más minutos en el Liverpool”, aunque insistió en que el principal diferenciador radica en la historia, la identidad futbolística y la conexión entre el equipo y su afición.

La opinión tiene peso por el recorrido del inglés. Heskey jugó para Liverpool entre 2000 y 2004 tras llegar procedente del Leicester City. Con la camiseta roja disputó 223 partidos oficiales, anotó 60 goles y levantó una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa, una FA Cup y dos Copas de la Liga.

Quiere a 'Morita' en Merseyside

El exatacante también profundizó en lo que representa el club para sus jugadores. “Sientes la historia y piensas: ‘Quiero hacer historia con este club como aquellos jugadores’”, afirmó. Además, explicó que recorrer Anfield, la sala de trofeos y las instalaciones permite comprender una atmósfera que, a su juicio, distingue al Liverpool de cualquier otro destino.

Las declaraciones llegan mientras Mora continúa siendo seguido por algunos de los clubes más importantes del futbol europeo. Además del interés surgido desde Inglaterra, el mexicano también ha sido vinculado con equipos como Real Madrid y Barcelona, reflejo de la proyección internacional que ha adquirido a temprana edad.