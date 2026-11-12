Liga MX: Charly Rodríguez destrona al argentino Rubens Sambueza como el líder de pases clave

El mediocampista mexicano Carlos 'Charly' Rodríguez ha escrito su nombre con letras de oro en los libros de historia del balompié. El talentoso jugador de Cruz Azul consiguió romper una de las marcas más importantes en la creación de juego nacional.

Durante un largo periodo, el legendario futbolista argentino Rubens Sambueza se había consolidado como el dueño absoluto del registro de pases clave en la Liga MX, considerando los datos recopilados desde el año 2015. Sin embargo, la supremacía del volante sudamericano tiene ahora un nuevo líder.

Una cifra inédita en la Liga MX

De acuerdo con las estadísticas avanzadas y registros difundidos por la plataforma especializada Statiskicks, Rodríguez alcanzó la impresionante cifra de 536 pases clave en la Primera División. Con estos números, el mediocampista superó oficialmente la histórica marca de 531 entregas generadas por Sambueza, relegándolo a la segunda posición del prestigioso listado.

Para comprender la magnitud de este hito, es fundamental recordar que un pase clave se define como aquella entrega precisa que permite a un compañero realizar un remate directo a portería, independientemente de que la jugada termine en gol.

Su lugar entre los más destacados

El podio de esta selecta lista lo completa el chileno Diego Valdés con 511 pases, seguido de cerca por Pablo Barrera en el cuarto sitio con 498 y Luis Montes, quien cierra los primeros cinco puestos históricos contabilizando 496 entregas.

Este registro incluye también a figuras como Alexis Vega, Roberto Alvarado y Luis Quiñones. Con este récord histórico, Charly Rodríguez reafirma su lugar indiscutido como uno de los futbolistas más determinantes en México.