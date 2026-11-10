Liga MX: ¿Por qué América se cayó al cierre del torneo? La racha que enciende las alarmas en Coapa

América llegará a la última jornada del Apertura 2026 con más preguntas que respuestas. El empate 2-2 ante Pumas no sólo le arrebató el liderato general, que ahora pertenece a Cruz Azul con 32 puntos, sino que extendió a cuatro partidos su racha sin victoria. Después de dominar buena parte del campeonato, el equipo de Guillermo Almada cerrará la fase regular obligado a recuperar sensaciones en uno de los momentos más delicados del semestre.

La explicación del bajón no está en la generación ofensiva, sino en lo que ocurre cuando intenta proteger los resultados. América perdió 4-3 frente a Cruz Azul y posteriormente igualó ante Chivas y Pumas. En el Clásico Capitalino se adelantó dos veces en el marcador, primero con un cabezazo de Alejandro Zendejas al minuto 2 y después con un penal de Henry Martín, pero fue alcanzado en ambas ocasiones por César Huerta y Robert Morales para dejar escapar otros dos puntos.

Números que alarman a todos, menos a Almada

Esa tendencia quedó reflejada también en los partidos de mayor exigencia. Las Águilas terminarán la fase regular sin victorias en los tres clásicos del torneo y, durante esta racha, dejaron escapar el margen que habían construido en la pelea por la cima. Lo más preocupante para el cuerpo técnico es que varios de esos puntos se perdieron después de haber tomado ventaja en el marcador, una situación poco habitual en el mejor tramo del campeonato americanista.

Tras el empate en Ciudad Universitaria, Almada evitó dramatizar por la caída al segundo lugar: “Las mismas responsabilidades vamos a tener en la liguilla, seamos primeros, seamos segundos”, declaró el entrenador uruguayo, quien además cuestionó algunas decisiones arbitrales registradas durante el encuentro ante Pumas.

Buscan recuperar el momento anímico

La caída resulta todavía más llamativa por el rendimiento de sus referentes ofensivos. Henry Martín volvió a marcar frente a Pumas y llegó a 11 goles en el Apertura 2026, cifra que lo coloca en el segundo lugar de la tabla de goleo, únicamente por detrás de Salomón Rondón, quien suma 16 anotaciones con Pachuca. Mientras el capitán azulcrema mantiene números de élite, los resultados colectivos han dejado de acompañar al equipo en el cierre del torneo.

Ahora, América visitará a Tigres en la última fecha de la fase regular con el boleto directo a la Liguilla prácticamente asegurado, pero con la necesidad de recuperar confianza. Hace apenas unas semanas parecía encaminado a concluir el torneo como líder y principal favorito al título; hoy, el reto pasa por demostrar que la pérdida del liderato y la racha de cuatro encuentros sin triunfo representan un tropiezo momentáneo y no una señal de alarma rumbo a la fase definitiva.