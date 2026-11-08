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Liga MX: Henry Martín explota contra el VAR y César Ramos tras el empate de América y Pumas

El empate 2-2 en el Clásico Capitalino dejó al América sin el liderato entre intensas protestas por el trabajo arbitral.

Foto: EFE

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RICARDO HERNANDEZ
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La actuación de César Ramos Palazuelos se convirtió en el principal tema de conversación tras el empate 2-2 entre Pumas y América, resultado que además le costó a las Águilas el liderato del Apertura 2026. Las decisiones arbitrales provocaron fuertes reclamos desde el conjunto azulcrema.

Uno de los más críticos fue Henry Martín. Al término del encuentro, el capitán americanista expresó su inconformidad por algunas determinaciones del silbante mundialista.

América levanta la voz

“Yo solo le dije a César, un árbitro mundialista como él, increíble que se le pasen estas cosas, declaró el delantero yucateco. También lanzó una crítica directa al videoarbitraje: “¿Para qué se supone que está el VAR?”.

Kevin Álvarez se sumó a las protestas por una acción ocurrida en la primera mitad, cuando recibió un cabezazo de César Huerta durante un conato de bronca que terminó únicamente con amonestaciones.


Finalizado en polémica


“Más que nada una agresión, no solamente una jugada o un empujón, sino una agresión que no sea sancionada”, afirmó el lateral, quien añadió que precisamente para ese tipo de situaciones existe el apoyo tecnológico del VAR.


La controversia no fue exclusiva del América. Del lado universitario también existieron reclamos por decisiones de Ramos durante el encuentro, incluido un gol invalidado a Robert Morales. Así, un vibrante Clásico Capitalino terminó marcado tanto por el resultado como por el debate alrededor del arbitraje.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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