Liga MX: 'Charly' Rodríguez queda blindado por Cruz Azul con cláusula que frena su salida

Cruz Azul decidió blindar a Carlos 'Charly' Rodríguez tras su temporada más determinante desde que llegó a La Noria. El mediocampista, figura en la obtención del título del Clausura 2026 y uno de los jugadores más influyentes de la Liguilla, quedó protegido con una cláusula de rescisión fijada en 20 millones de dólares, cifra que marca cualquier negociación futura y que lo aleja, de momento, de cualquier club de la Liga MX.

El movimiento responde al contexto inmediato: Rodríguez cerró una Liguilla casi perfecta, se revalorizó con la conquista de la Décima y su nombre comenzó a circular en el mercado apenas terminó la final. Rayados de Monterrey, club donde debutó, fue el primero en mostrar interés real por recuperarlo, alentado por la expectativa de que su regreso pudiera ser sencillo. La directiva cementera, sin embargo, frenó cualquier ilusión con la actualización contractual.

¿Monterrey buscó el fichaje del 'Charly'?

De acuerdo con diversos reportes, el entorno del jugador incluso tiene programada una reunión con la directiva de Monterrey para conocer su disposición ante un eventual movimiento. Pero la cláusula millonaria impone un escenario claro: Cruz Azul no negociará una salida dentro del futbol mexicano. La cifra estratosférica coloca al mediocampista fuera del alcance de cualquier club local.

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La decisión de blindarlo también se explica por su peso interno. Con la salida de Ignacio Rivero, Rodríguez asumió mayor responsabilidad en el vestidor y en la cancha. Su equilibrio en la mitad del campo, su capacidad para recuperar y su consistencia en el pase lo convirtieron en un eje del campeón. La directiva entiende que su valor deportivo es hoy más alto que nunca y que su salida desarmaría el proyecto inmediato.

Un presente inmejorable

Además, el jugador vive un momento particular: tras no ser incluido en la lista final de México para el Mundial 2026, decidió desconectarse unos días con su familia. Mientras descansa, su nombre sigue moviéndose en rumores, pero sin ofertas formales. La postura del club es firme: si algún equipo quiere llevárselo, deberá pagar los 20 millones íntegros.

El futuro de Charly, por ahora, apunta a mantenerse en Cruz Azul hasta que llegue una propuesta del extranjero. La directiva no contempla negociarlo dentro de la Liga MX y su contrato vigente hasta diciembre de 2029 le da margen para sostener esa posición. En La Noria lo consideran una pieza estructural del proyecto y su blindaje confirma que no saldrá barato ni pronto.

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