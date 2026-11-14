Liga MX: ¿Cruz Azul quiere el fichaje de Santiago Homenchenko, figura uruguaya del Querétaro?

Santiago Homenchenko se ha convertido en uno de los futbolistas con mayor proyección dentro de la Liga MX. El nivel mostrado por el mediocampista uruguayo con Querétaro durante el Apertura 2026 lo colocó en el radar de Cruz Azul, que analiza opciones para reforzar su plantilla de cara al próximo torneo.

A sus 23 años, el charrúa ha construido un recorrido atractivo. Formado en Peñarol, pasó por el Real Oviedo y el Mirandés en España antes de llegar al futbol mexicano con Pachuca en 2025. Además, presume el título mundial Sub-20 conquistado con Uruguay en Argentina 2023, uno de los principales avales de su carrera.

Un presente fantástico

Su consolidación llegó en Querétaro. El club ejerció su opción de compra en 2026 y le otorgó un contrato hasta junio de 2029, convencido de un jugador capaz de desempeñarse como pivote, interior e incluso defensa central.

Durante el Apertura 2026 ha destacado por su despliegue físico y llegada al área rival. Registra cuatro goles y dos asistencias en el torneo, cifras poco habituales para un mediocampista de contención y que han elevado su cotización dentro del mercado mexicano.

¿Realidad o humo?

En cuanto a su valor, Transfermarkt lo sitúa en alrededor de 4.5 millones de euros. Sin embargo, cualquier negociación podría superar esa cifra, considerando su contrato vigente, el interés de otros clubes como América y Monterrey, así como la importancia que ha adquirido dentro de la estructura queretana.

Aunque Joel Huiqui reconoció públicamente la calidad del uruguayo, todavía no existe una oferta formal de Cruz Azul. Además, el mediocampista y su entorno mantienen como prioridad una nueva oportunidad en Europa, por lo que una llegada a La Noria luce posible, pero todavía lejana.