Liga MX Femenil: Así felicitó Gianni Infantino al América por su boleto al Mundial de Clubes | VIDEO

El América Femenil recibió un espaldarazo de alcance mundial luego de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, publicara un video para reconocer la clasificación de las azulcremas a la primera Copa Mundial Femenina de Clubes, certamen que se disputará en Estados Unidos en 2028. El mensaje llegó en un momento de alta exposición para la institución de Coapa, que además se encuentra en plena disputa de la Liguilla del Apertura 2026.

La publicación del máximo dirigente del futbol mundial no fue un gesto menor. América figura entre los primeros clubes que aseguraron su presencia en la edición inaugural del torneo impulsado por la FIFA y comparte, por ahora, la lista de clasificadas con escuadras como Barcelona, Arsenal, Gotham y Corinthians, una muestra del lugar que ha conseguido el conjunto azulcrema dentro de la élite internacional del futbol femenil.

Haciendo historia para el fútbol femenil

En su mensaje, Infantino puso el foco en la trascendencia del campeonato que estrenará la FIFA en el calendario internacional. “Nos complace mucho verlas en esta competencia que marcará un antes y un después y que será un símbolo del crecimiento y la unidad global del futbol de clubes femenino”, afirmó el dirigente suizo al referirse a la participación americanista en la justa mundialista.

La clasificación americanista fue consecuencia de una campaña sobresaliente a escala internacional. Las dirigidas por Ángel Villacampa aseguraron su lugar en el torneo tras conquistar la Concacaf W Champions Cup 2025/26, logro que las convirtió en el primer club mexicano con boleto garantizado a la naciente justa global. El pase quedó sellado después de imponerse al Washington Spirit en la final del certamen regional.

Con la mira puesta en el bicampeonato

El reconocimiento de Infantino también funciona como una validación al año deportivo que ha firmado el conjunto azulcrema. América levantó el título del Clausura 2026, sumó el Campeón de Campeones y consolidó su condición de referencia regional al conquistar la competencia continental, una combinación de resultados que hoy lo coloca entre los proyectos más sólidos del continente.

Mientras tanto, el plantel mantiene la mirada puesta en el presente. Este domingo afrontará el encuentro de vuelta de las semifinales del Apertura 2026 ante Toluca, con la posibilidad de instalarse en una nueva final y mantener vivo el objetivo del bicampeonato, apenas unos días después de recibir un reconocimiento que reforzó la proyección internacional alcanzada por el club.