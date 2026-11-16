Liga MX Femenil: así quedaron definidos los cruces de semifinales del torneo Apertura 2026

Las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil ya quedaron definidas tras unos cuartos de final que dejaron resultados inesperados, remontadas y una clasificación histórica. América, Rayadas de Monterrey, Chivas y Pumas son los cuatro equipos que continúan con vida en la lucha por el campeonato después de superar eliminatorias marcadas por distintos escenarios, desde el dominio absoluto hasta auténticos batacazos.

Historias para el recuerdo

La sorpresa más sonada llegó desde Nuevo León. Pumas eliminó a Tigres, máximo ganador en la historia del circuito, con un contundente marcador global de 7-3. Después de caer 3-2 en la ida disputada en Ciudad Universitaria, las auriazules protagonizaron una de las mayores exhibiciones de su historia al imponerse 5-0 en el Estadio Universitario para avanzar por primera vez a unas semifinales.

Otra serie que dejó una remontada memorable fue la de Rayadas ante Pachuca. Monterrey llegó a la vuelta con ventaja mínima tras ganar 1-0 en Hidalgo, pero se encontró abajo 0-2 en el BBVA. Lejos de venirse abajo, reaccionó en la segunda mitad para imponerse 3-2 y sellar su pase con marcador global de 4-2, confirmando su condición de aspirante al título.

Las monarcas validaron su posición

América arribó a esta instancia como el equipo más sólido de la liguilla. Las campeonas vigentes despacharon a Toluca con un global de 6-0, ganando ambos encuentros por marcador de 3-0. Las azulcremas terminaron la fase regular con 37 puntos y una diferencia de goles de +50, números que respaldan una candidatura seria al bicampeonato.

La otra semifinal tendrá como protagonista a Chivas, que sufrió para dejar en el camino a FC Juárez. Tras el empate sin goles en la ida, las rojiblancas igualaron 1-1 en la vuelta y consiguieron el boleto gracias a su mejor posición en la tabla general. Con Alicia Cervantes como referente ofensiva, Guadalajara buscará dar un nuevo paso hacia la pelea por el campeonato.

¿Cuándo se jugarán las semifinales?

Los cruces quedaron establecidos conforme a la reclasificación por posición en la fase regular: América, líder general, enfrentará a Pumas, mientras que Rayadas chocará con Chivas. Las series de ida se disputarán en Ciudad Universitaria y en el Estadio Akron, respectivamente, mientras que las vueltas se celebrarán en casa de las mejor colocadas. Los primeros partidos están programados para el 9 y 10 de diciembre, y las revanchas para el 12 y 13. De esas dos eliminatorias surgirán las finalistas del Apertura 2026.