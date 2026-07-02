Liga MX Femenil: La defensora duranguense Karol Bernal ficha por el América para el Apertura 2026

El Club América Femenil oficializó la contratación de la defensora duranguense Karol Bernal como refuerzo para el Torneo Apertura 2026. Con 23 años de edad y nacida el 2 de febrero de 2003, la zaguera llega al conjunto de Coapa procedente de las Rayadas de Monterrey, con el objetivo inmediato de apuntalar la línea baja del plantel.

De Durango, a la capital Mexicana

Bernal, quien se desempeña principalmente como lateral por izquierda, se integrará al esquema táctico del director técnico Ángel Villacampa. La zaguera portará el número 4 en su camiseta, ocupando una posición prioritaria para la directiva debido a la escasez de especialistas en esa banda. Previamente, el estratega debió utilizar habilitaciones temporales o recurrir a elementos de otras áreas para cubrir dicho sector defensivo.

Un perfil ganador llega a Coapa

La trayectoria de la zaguera en la Liga MX Femenil registra una etapa destacada a préstamo con las Chivas de Guadalajara entre los años 2021 y 2022. Durante ese periodo de cesión temporal, la futbolista originaria de Durango disputó un total de 48 partidos oficiales en el máximo circuito, consolidando su regularidad y experiencia competitiva dentro del balompié mexicano de Primera División.

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En su palmarés profesional sobresalen dos campeonatos obtenidos con la escuadra tapatía. Bernal formó parte del plantel que se coronó en el Torneo Clausura 2022 y que posteriormente se adjudicó el trofeo de Campeón de Campeones de esa misma campaña. Tras concluir dicho préstamo, la defensora regresó a Monterrey para disputar las siguientes temporadas con la escuadra regiomontana.

Con experiencia en Selección Mexicana

A nivel internacional, la jugadora de 167 centímetros de estatura registra 9 partidos disputados con la Selección Nacional de México absoluta. En su reciente balance de la temporada 2025/2026 con Monterrey, la lateral sumó un total de 24 apariciones sobre el terreno de juego, rendimiento que la mantuvo constantemente dentro del radar de las convocatorias del representativo tricolor.

El fichaje se enmarca en la reestructuración deportiva liderada por Lucía Rodríguez, nombrada esta semana como nueva Directora Deportiva del club en sustitución de Luis Fuentes. Además de Bernal, la institución anunció las incorporaciones de las guardametas Celeste Espino y Jaidy Gutiérrez, configurando las primeras modificaciones del equipo de Coapa previo al arranque oficial del campeonato mexicano.

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