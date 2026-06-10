Liga MX: Guillermo Almada ya está en México para asumir el proyecto del América en el A2026

La llegada de Guillermo Almada a México quedó confirmada este miércoles, cuando el estratega uruguayo aterrizó en la Ciudad de México para asumir formalmente la dirección técnica del Club América, marcando el inicio de una nueva etapa en Coapa de cara al Apertura 2026. El técnico fue captado en el aeropuerto capitalino, donde expresó sentirse con “una alegría muy importante” ante el reto que representa dirigir al equipo más ganador del país.

Almada arriba al banquillo azulcrema tras un año complejo en España, donde dirigió al Real Valladolid y al Real Oviedo, este último descendido al cierre de la temporada. Su retorno al futbol mexicano se da en un contexto de reconstrucción para América, que busca mantener la inercia competitiva tras la salida de André Jardine, arquitecto del tricampeonato entre 2023 y 2024. La directiva apostó por un perfil de carácter fuerte, probado en la Liga MX y con historial de potenciar planteles jóvenes.

¿Cuánto tiempo firmará Almada con el América?

El uruguayo, de 57 años, llega respaldado por su exitoso paso con Pachuca, donde conquistó el Apertura 2022 con un contundente global de 8-2 ante Toluca y levantó la Concacaf Champions Cup 2024. Además, debutó a 23 jugadores de cantera, un rasgo que la directiva americanista considera clave para el nuevo proyecto. Antes, también había dirigido a Santos Laguna, donde alcanzó la final del Guardianes 2021.

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Almada firmó un contrato por dos años, con opción a extenderlo una temporada más, y se incorporará de inmediato a los trabajos de pretemporada. El plantel reportará el lunes para exámenes médicos y físicos, mientras que el técnico se presentará en Coapa entre martes y miércoles para iniciar la planificación deportiva.

Ya se encuentra el primer reto al frente

El América ya tiene definido su calendario rumbo al Apertura 2026 y también su primer amistoso de preparación: un duelo ante LA Galaxy el 11 de julio en California, encuentro que marcará el primer examen del nuevo cuerpo técnico. Almada contará con un mes para evaluar al plantel, definir altas y bajas y establecer su sello táctico.

La expectativa en torno a su llegada es alta. América confía en que Almada pueda replicar su estilo ofensivo y competitivo, mientras que el entrenador ve en Coapa la oportunidad de redimirse tras su paso europeo. El proyecto arranca con ilusión, presión y un técnico que vuelve a México decidido a recuperar protagonismo.

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