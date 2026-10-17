Liga MX: Jhojan Julio, el campeón de Sudamericana que brilla con Miguel Herrera en Atlante

El atacante ecuatoriano Jhojan Julio se ha consolidado como la principal figura del recién ascendido Atlante en la Liga MX, bajo la dirección técnica de Miguel Herrera. Tras incorporarse al conjunto azulgrana a mediados de 2026, el mediocampista ofensivo de 28 años asumió de inmediato el liderazgo futbolístico de la escuadra potra.

Líder de pases decisivos del equipo con cuatro asistencias y autor de dos tantos en el Torneo Apertura, el quiteño es el futbolista con mayor participación directa en goles para el Atlante. Sus seis intervenciones clave respaldan plenamente la propuesta de juego ofensiva diseñada por el ‘Piojo’ Herrera.

De Ecuador, con rumbo a la Liga MX

Surgido de las fuerzas básicas de Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde debutó profesionalmente en julio de 2016 ante Guayaquil City, Julio construyó un notable expediente en Sudamérica. Su logro supremo fue la conquista de la Copa Sudamericana en 2023 con LDU, título que sumó al campeonato de la Serie A ecuatoriana ganado en 2018.

Internacional con la Selección de Ecuador en nueve ocasiones desde su debut en marzo de 2019 contra Estados Unidos, el volante de 1.68 metros registra además experiencia en el Santos de Brasil durante 2022 y un paso previo por Querétaro, club donde acumuló cinco goles en 31 partidos disputados.

Indispensable en el esquema del 'Piojo'

En el balompié mexicano suma episodios memorables, como su doblete ante el León en el Clausura 2026 con los Gallos Blancos, el tanto que cerró el triunfo 4-2 sobre Rayados de Monterrey y la polémica falta sufrida ante el Club América que desató enérgicos reclamos del entrenador Herrera desde el banquillo.

Aportando jerarquía continental y una contribución estadística determinante, Jhojan Julio encabeza con éxito el proyecto atlantista en la Primera División. Su capacidad de desequilibrio y visión de juego reafirman el acierto de su fichaje, consolidándolo como el indispensable motor creativo de la escuadra azulgrana.