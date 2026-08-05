'Liru Sisa', de meme a marca oficial; pizzería toma el nombre impuesto por mexicanos

Una de las cadenas de pizza con gran popularidad en México es Little Caesars. La cadena aprovechó el apodo nacido en Internet para convertirlo en una estrategia de identidad, decisión que busca fortalecer su conexión con los consumidores.

La historia comenzó con una broma que circuló en redes sociales y terminó por popularizarse en los clientes mexicanos. 'Liru Sisa', nombre con el que el se hace referencia a la cadena, pasó de ser solo una broma viral de los internautas a ser registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

¿Cómo nace el apodo 'Liru Sisa"?

El humor mexicano tiene una gran peculiaridad la cual permite deformar fonéticamente palabras que tengan origen extranjero. Little Caesar no fue la excepción por lo que en lugar de pronunciar el nombre en inglés usuarios comenzaron a escribirlo y decirlo de una forma más sencilla y coloquial.

La formulación lógica en la transformación del nombre de la marca es sencilla:

“Little” pasó a “Liru” .

pasó a . “Caesars” terminó convertido en “Sisa” o “Cisa”.

La expresión ganó popularidad en 2018. Entre las versiones difundidas sobre el posible origen destaca de una publicación en redes sociales en donde una persona realizó la pregunta "¿a que hora abre "Liru Sisa", mensaje que se convirtió en un meme y empezó a viralizarse rápidamente.

Evolución en la identidad y la intención de registrar 'Liru Sisa' ante el IMPI

La presencia del sombre nombre ya se puede ver en los empaques de la pizzería, lo que pudiera representar un contenido directo generado por los usuarios, lo que la empezó como un chiste en redes sociales, la empresa terminó por convertirlo en un recurso de comunicación reconocido por millones de personas.

Aunque muchas marcas o empresas suelen rechazar las formas del lenguaje de su audiencia, Little Caesars aceptó este mote y lo convirtió en un elemento oficial de su imagen corporativa, al adaptar el meme con elemento oficial de su imagen para México.

Esto queda como un antecedente en donde, el tono humorístico y la rápida identificación del público con una cadena explican por qué el apodo se adoptó por una empresa, que además, de mantenerlo vigente en el humor de redes sociales parecería que llegó para quedarse y formar parte de su empaque oficial, lo que permite ser un símbolo reconocido de la marca en México.