La Secretaría de Salud de Durango llamó a la población a completar sus esquemas de vacunación contra influenza y Covid, ante el incremento de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, principalmente entre los menores de edad.

Alicia Adaba Esparza, jefa del departamento de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud de Durango, señaló que actualmente se observa un aumento de infecciones respiratorias, entre ellas influenza y virus sincitial respiratorio, este último con mayor presencia en niños menores de dos y tres años.

IMPORTANCIA DE VACUNAR

Destacó la importancia de que las mujeres embarazadas, particularmente a partir de las 32 semanas de gestación, acudan a vacunarse contra influenza y Covid, ya que esto permite proteger también a sus bebés durante los primeros meses de vida.

Explicó que la recomendación cobra mayor importancia para los niños que nacerán durante diciembre y enero, cuando se presentan las condiciones más complicadas de la temporada invernal y aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias.

La funcionaria indicó que se cuenta con vacunas suficientes e insistió en que la campaña también está dirigida a niñas, niños y adultos mayores, quienes forman parte de los grupos de mayor riesgo ante las complicaciones por estas enfermedades.