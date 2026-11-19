El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico, incoloro, inodoro e insípido que es producido por la combustión incompleta de combustibles y puede causar intoxicaciones graves, como lo que sufrió una menor de dos años misma que perdió la vida, al ser dejada en un vehículo con el motor encendido. Te contamos.

El deceso ocurrió el pasado 14 de noviembre y actualmente se investiga a la madre como presunta responsable, de acuerdo a reportes de la Fiscalía al dejar a la niña en el asiento trasero del vehículo. Además el acompañante de la mujer que presuntamente era familiar político, se encuentra hospitalizado por la misma causa.

¿En dónde ocurrió el fatal incidente?

Lucy Naydelyn 'N', madre de la menor que perdió la vida, fue imputada por la muerta de su hija de dos años de edad en Poza Rica, Veracruz. La implicada llegó con la menor y otro hombre identificado como Milo presuntamente familiar de la madre, a un motel ubicado sobre la carretera Poza Rica-Cazones.

La madre de la menor actualmente se encuentra detenida e imputada por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo. La imputación se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de cuidado hacia la menor de edad en esas circunstancias.

¿Qué mencionó la Fiscalía en su comunicado sobre el caso de la menor fallecida en un automóvil?

La Fiscalía General del Estado informó que, a través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, se formuló imputación en contra de Lucy Naydelyn 'N' de 27 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo, en agravio de una menor de dad, en el municipio antes mencionado. Esto menciona el comunicado:

“De acuerdo con los datos recabados en la investigación, el 14 de noviembre la imputada habría ingresado a un motel ubicado en la colonia La Rueda, en compañía de la víctima y de otra persona que actualmente recibe atención médica”, indicó el comunicado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, las tres personas habrían permanecido dentro del vehículo con el motor encendido en garaje del establecimiento. Por lo que la autoridad impuso a la imputada la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal 526/2026.