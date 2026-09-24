Por 15 mil pesos aceptaron un empleo en Tamaulipas, pero era reclutamiento criminal

Actualmente uno de los problemas que hacen desconfiar son las falsas ofertas de trabajo, que se han vuelto un problema porque los grupos criminales se aprovechan de la vulnerabilidad de quienes verdaderamente buscan oportunidades laborales con un salario digno. Tal como fue el caso de cuatro jóvenes que fueron resguardados por las autoridades de Aguascalientes.

Los jóvenes fueron asegurados por las autoridades después de que presuntamente, se le ofrecieran falsas oportunidades laborales, motivo por el cual iban a ser trasladados a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

¿Cómo se detectó la situación de los cuatro jóvenes que iban a Tamaulipas?

Fue durante un operativo de vigilancia en la capital de Aguascalientes, donde elementos de la policía identificaron a un hombre que esperaba abordar un autobús de la línea Futura. De acuerdo con la información revelada por las autoridades, tres de los jóvenes son originarios de Pino, Zacatecas.

Los jóvenes habrían sido contactos con la promesa de una oferta de trabajo en Tamaulipas con un salario que supuestamente, rondaría los 15 mil pesos mensuales. Al llevarse a cabo la intervención de las autoridades, esta ubicaron a los jóvenes y evitaron que continuaran con el traslado hacia Nuevo Laredo, en donde presuntamente serían reclutados por un grupo delictivo.

Conductor habría sido instruido para coordinar el traslado

Según lo declarado ante las autoridades, el operador habría recibido instrucciones mediante mensajes de texto enviados desde la ciudad a la que se efectuaba el traslado de los jóvenes.

Los jóvenes que iban a ser reclutados fueron puestos bajo resguardo mientras se desarrollaban las primeras diligencias para establecer como se efectuó el contacto con los reclutadores y el posible destino que tendrían una vez que llegaran a Nuevo Laredo.

Hasta el momento, las autoridades manejan el caso como un presunto reclutamiento con fines criminales, por lo que será la investigación ministerial la que se determine a los involucrados detrás de la operación y si existe responsabilidad penal.