Llueven críticas en redes contra la SSP por decir que es 'falso' el video de disparos en calle Nazas

Durante la mañana de este jueves 4 de junio, Durango vivió momentos de preocupación, luego de que una intensa movilización de elementos de la Defensa Nacional y Guardia Nacional se realizara sobre calle Nazas, en la capital.

En este hecho, se llevó a cabo el aseguramiento de una camioneta línea RAM color azul con vidrios polarizados, así como la detención de su conductor, quien habría hecho caso omiso a la señal de alto que le realizaron estas corporaciones.

Sin embargo, en medio de la persecución, habitantes de la zona y empleados del centro comercial Chedraui Nazas reportaron varias detonaciones de fuego en el lugar.

Esto quedó captado en video, mismo que ha circulado en varios medios de comunicación locales y el cual ha sido "desmetido" por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Previo a esto, su titular, Óscar Galván, había señalado que no hubo ningún tipo de enfrentamiento o detonaciones de arma de fuego , pues el operativo de las fuerzas federales se habría llevado en "tranquilidad".

Las críticas en redes sociales

A través de una publicación de Facebook, la dependencia compartió una captura del video en donde se lee en letras blancas con negro y rojo "FALSO" , acompañado de una música de "alerta".

Sin embargo, las reacciones de los duranguenses han estado cargadas de burlas y críticas, pues manifiestan que "no es posible que hagan esto" cuando hay muchos testimonios.

La publicación acumula más de de 280 reacciones, de las cuales 230 son "me divierte" , así como más dee 60 comentarios, que en su mayoría piden seriedad ante este tipo de casos.

Uno de los que más llamó la atención es "Si allí estábamos jajaja, ni modo que sean cuetes", presuntamente haciendo referencia a los empleados que se encontraba laborando en ese turno en Chedraui.

El resto dicen que "falta que digan que es IA", "digan que son cuetes", entre otros: