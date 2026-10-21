Lluvias dejan sin luz a los habitantes de Mezquital; denuncian fallas constantes

Los cortes de energía eléctrica que se registran en la cabecera municipal de Mezquital están provocando afectaciones a sus habitantes, pues les dificultan continuar con sus actividades y, además, los dejan incomunicados al interrumpirse tanto el suministro eléctrico como la red telefónica.

Aunque la problemática ha sido reportada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde hace meses, sigue sin tener una solución permanente. El servicio se restablece, pero posteriormente vuelve a fallar.

Así ocurrió el pasado lunes 19 de octubre por la tarde, cuando, a partir de las seis de la tarde, se interrumpió el servicio, que fue restablecido hasta el martes 20 de octubre, después de la una de la tarde.

Aunque el corte fue de menor duración en comparación con otras ocasiones, de acuerdo con el testimonio de los habitantes, durante ese tiempo tuvieron que improvisar para evitar que sus alimentos y electrodomésticos resultaran dañados, además de buscar la manera de continuar con sus actividades cotidianas.

En algunos comercios han optado por tener una planta de luz a la mano; sin embargo, no es una opción para la mayoría, debido a la inversión que representa.

La situación se repite principalmente cuando se registran lluvias fuertes, por lo que los habitantes consideran que se requiere una solución de fondo.

Las constantes fallas en el suministro eléctrico no se limitan a la cabecera municipal, sino que también se presentan en comunidades y anexos, donde sus habitantes han permanecido sin energía eléctrica durante días, semanas e incluso meses.

Así ocurrió recientemente en la comunidad de San José de Xoconoxtle, donde permanecieron dos meses sin luz. Sin embargo, son más las localidades de la zona indígena que presentan cortes prolongados en el servicio.