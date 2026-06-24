Loret de Mola insiste: Esteban Villegas está en la mira de EUA

Después de que el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, reconociera que su visa para entrar a Estados Unidos se encuentra en alerta amarilla, el periodista Carlos Loret de Mola insistió en que el país norteamericano lo mantiene en la mira.

Pese a que en días anteriores había mencionado que no tenía problema alguno para viajar hacia ese país, el martes 23 de junio confesó que este documento se encuentra bajo revisión para averiguar el motivo.

"Sí tengo visa y están revisando por qué brincó una alerta amarilla en la última vez que pasé", agregó.

No obstante, durante el noticiero nocturno de Latius, Loret dijo que "se le atragantó la visa" al gobernador de oposión, y tuvo que aceptar la situación por la que pasa.

"Si le quitan la visa a Villegas, sería un salvavidas político para la presidenta Sheinbaum", añadió a su declaración.

El periodista asegura que este sería el primer mandatrio de oposión que tendría "problemas" con Estados Unidos y "no lo habitual, uno de Morena".

¿Por qué Esteban Villegas está bajo vigilancia de EU?

El pasado 11 de junio, la prensa nacional, incluido Carlos Loret de Mola, dijeron que Villegas Villarreal se encontraría entre los objetivos prioritarios del gobierno de Estados Unidos.

La situación se deriva de una investigación por parte del sistema financieron del país norteamericano, quienes ordenaron a las filiales mexicanas de bancos de capital extranjero indagar las cuentas personales y el entorno familiar del mandatario de Durango.

Además, se dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) también ya lo tendría bajo investigación, ya que Esteban habría realizado "un arreglo" con un grupo deliectivo afín a una facción del Cártel de Sinaloa para "entregar el Estado a cambo de que mantengan bajo control la violencia", añadió Loret.