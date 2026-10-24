'Me sentía soñada': Emma Coronel muestra cómo lucía a los 17 años, antes de casarse con 'El Chapo'

Una fotografía de su adolescencia hizo que Emma Coronel se detuviera en un detalle de su apariencia y terminara riéndose de sí misma frente a sus seguidores.

Durante una transmisión en Kick, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán mostró una imagen de cuando tenía 17 años, correspondiente a su etapa como candidata a reina de la Feria del Café y la Guayaba, en Canelas, Durango.

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El detalle que llamó su atención

En el retrato aparece una leyenda para pedir votos a su favor dentro del certamen. Sin embargo, al volver a mirar la fotografía, Coronel centró sus comentarios en el estilo de sus cejas.

“¿Qué onda con mi ceja? Gente, ¿por qué yo tenía las cejas así?”, preguntó entre risas.

“Según yo me sentía soñada. Yo tenía 17 años”, agregó mientras recordaba su apariencia de aquella época.

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La fotografía recupera una etapa anterior a su matrimonio y a la exposición internacional que tendría posteriormente por su relación con el exlíder del Cártel de Sinaloa.

Su historia en Canelas

El recuerdo también conecta con una precisión que Coronel ha hecho sobre su relación: según su versión, no conoció a Guzmán durante el concurso de belleza.

Ha relatado que el primer encuentro ocurrió en una fiesta en un rancho de la zona de Canelas, cuando ella tenía 17 años. Mientras bailaba con un amigo, cruzó miradas con quien después sería su esposo.

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Sobre su boda, Coronel ha sostenido que se celebró cuando cumplió 18 años, en su casa y con una reunión familiar pequeña.

Esta vez, el recuerdo que compartió con sus seguidores estuvo centrado en aquella fotografía de campaña y en un estilo que, años después, ella misma tomó con humor.