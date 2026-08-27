Mexicano se declara culpable en Estados Unidos por producir fentanilo para el Cártel de Sinaloa

Un hombre de origen mexicano se declaró culpable en Estados Unidos luego de conspirar con el Cártel de Sinaloa.

Hernán Geovani Ojeda Elenes, de 48 años y residente de Culiacán, Sinaloa, México, se dedicaba a la fabricación y distribución de sustancias químicas incluidas en la lista para la importación ilegal de una sustancia controlada. Se declaró culpable de fabricar y distribuir fentanilo para introducirlo a Estados Unidos, además de distribuir precursores quimicos destinados a su elaboración; así lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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¿Desde cuándo Hernán Ojeda traficaba el fentanilo?

De acuerdo con los documentos judiciales, Ojeda Elenes fabricó e importó grandes cantidades de fentanilo a Estados Unidos, al menos el 2019 hasta el año 2024.

Durante este periodo trabajó junto a su padre y coacusado, Hernán Domingo Ojeda López, y otros, que operaban una organización de narcotráfico en Sinaloa, México.

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Autoridades se pronuncian ante el caso de Ojeda Elenes

"Ojeda Elenes orquestó el envenenamiento de estadunidenses fabricando fentanilo para el Cártel de Sinaloa, obtuvo precursores químicos de China, produjo fentanilo en un laboratorio mexicano y alimentó la adicción de costa a costa, perjudicando a nuestras comunidades. La DEA y sus socios del Grupo de Trabajo de Seguridad contra el Terrorismo (HSTF) continuarán atacando el núcleo de las redes de narcotráfico que amenazan la seguridad y el bienestar del pueblo estadunidense", declaró Brian Clark, jefe adjunto de Operaciones de la Región 5 del Pacífico Suroeste de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

"Durante años, Ojeda Elenes fabricó e importó enormes cantidades de fentanilo, a menudo utilizando precursores químicos obtenidos de China, lo que contribuyó a la epidemia de opioides que está envenenando a nuestras comunidades. Este caso envía un mensaje claro: sin importar dónde operen, quienes fabrican y trafican drogas letales en nuestro país serán perseguidos, procesados y llevados ante la justicia sin tregua. Para proteger al pueblo estadunidense, la División Penal seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales responsables de esta devastación que ha ocurrido en nuestro país", declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.