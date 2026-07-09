México consolida su fortaleza económica con mayor inversión extranjera: Iván Gurrola

El coordinador de regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega, afirmó que el regreso de México al grupo de las diez economías con mayor captación de Inversión Extranjera Directa (IED) es una muestra de la confianza que existe en el país y de la estabilidad económica impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Iván Gurrola destacó que, de acuerdo con el Informe Mundial de Inversión 2026 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), México ocupó el décimo lugar mundial al captar alrededor de 41 mil millones de dólares en inversión extranjera durante 2025, lo que representa un incremento respecto al año anterior y coloca nuevamente al país entre los principales destinos para el capital internacional.

“Estos resultados reflejan que las políticas económicas implementadas por la presidenta Claudia Sheinbaum están generando confianza entre los inversionistas, fortaleciendo el crecimiento económico y consolidando a México como un país competitivo en el escenario internacional”, señaló.

El coordinador de los regidores de Morena agregó que el récord alcanzado durante el primer trimestre de 2026, con 23 mil 591 millones de dólares en IED, confirma que el país mantiene una tendencia positiva en la atracción de inversiones, incluso en un contexto económico mundial complejo.

Gurrola Vega aseguró que este desempeño abre nuevas oportunidades para la generación de empleos, el fortalecimiento de la industria nacional y el desarrollo de las regiones.