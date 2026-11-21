México inició con victoria su camino en el Mundial Sub-17 al derrotar 1-0 a Rumania en el Aspire Zone Pitch 8 de Ar-Rayyan, Qatar, en un encuentro donde la paciencia terminó siendo la principal virtud del conjunto tricolor. El equipo de Jürgen Castañeda encontró la recompensa tras insistir durante buena parte del compromiso y sumó tres puntos valiosos dentro del Grupo K.

Llegó el primero para el Tri

Desde los primeros minutos, la Selección Mexicana buscó asumir el protagonismo mediante la posesión y la presión en campo rival. Sin embargo, el cuadro europeo logró mantener el orden defensivo y dificultó la generación de oportunidades claras, provocando que el marcador permaneciera sin movimientos durante la primera mitad.

La diferencia apareció al minuto 53, cuando Adán Sánchez sacó un potente disparo de zurda que terminó en el fondo de las redes para romper el empate. El atacante mexicano encontró el espacio suficiente para firmar un gol de gran factura que terminó por definir el rumbo de un encuentro sumamente disputado.

Sostienen la ventaja hasta el final

Con la ventaja en el marcador, México mantuvo la iniciativa y estuvo cerca de ampliar la distancia. Mono Martínez vio rechazado un remate dentro del área, mientras que Edy Lugo generó peligro con un disparo lejano y un tiro libre que pasó apenas desviado de la portería rumana.

Rumania intentó responder en la recta final mediante aproximaciones de Eduardo Corlat y algunos envíos desde fuera del área, pero la zaga mexicana se mostró sólida para sostener la ventaja. El conjunto nacional resistió los intentos europeos y cerró el encuentro sin permitir disparos a puerta de su rival.

Con este resultado, México sumó sus primeros tres puntos en el Grupo K y dio un paso importante rumbo a la fase de eliminación directa. El conjunto tricolor buscará mantener el impulso el próximo 24 de noviembre a las 7:20 am, cuando se mida a Camerún en la segunda jornada, en un duelo que podría acercarlo de manera significativa a los octavos de final.