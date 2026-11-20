La polémica en torno a Armando León sigue creciendo en la Selección Mexicana y ahora fue Omar Govea quien salió en defensa del delantero del NK Osijek, al cuestionar la manera en que se manejó públicamente su situación durante la reciente concentración del Tricolor.

¿Qué sucedió con Armando León?

León fue una de las sorpresas en la convocatoria de Rafael Márquez para la serie de Nations League frente a Jamaica. Sin embargo, el atacante no sumó minutos y observó ambos compromisos desde la tribuna, situación que generó cuestionamientos sobre su llamado al representativo nacional.

“Se me hizo una falta de respeto total el cómo se manejó el caso de Armando León”, declaró Govea, quien además evitó responsabilizar directamente al cuerpo técnico encabezado por el 'Kaiser'.

Lo felicita por jugar en Europa

Durante la concentración, reportes difundidos por periodistas de TUDN señalaron que León habría quedado por debajo del nivel del resto de los convocados en las prácticas, razón por la que no fue contemplado para disputar ningún partido en la eliminatoria.

Govea también respaldó el esfuerzo del atacante por abrirse camino en el futbol europeo. “Muy bien, Armando, te felicito. No bajes los brazos”, expresó el jugador rojiblanco, recordando además las dificultades que implica desarrollarse fuera de México.

La controversia abrió un debate sobre los criterios de convocatoria y la exposición pública de los futbolistas. Mientras León regresó sin debutar con la selección mayor pese a su buen momento en Croacia, las filtraciones sobre su rendimiento terminaron por convertir su primer llamado al Tricolor en uno de los temas más discutidos de la reciente Fecha FIFA.