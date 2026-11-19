Da’Vian Kimbrough, una de las mayores promesas binacionales seguidas por la Federación Mexicana de Futbol, explicó por qué decidió representar a México por encima de Estados Unidos, una elección que lo llevará a disputar el Mundial Sub-17 de Qatar 2026 con el conjunto tricolor. El atacante, nacido en Woodland, California, contaba con la posibilidad de jugar para ambas selecciones gracias a su doble nacionalidad.

Sus orígenes, el principal argumento

El delantero de 16 años aseguró que el vínculo familiar fue determinante en su decisión. “Es un gran orgullo estar en la selección, especialmente representar a mi familia, que es mexicana también. Es un honor tener dos nacionalidades, mexicano y estadounidense, pero elegí representar a México y siento que tomé una buena decisión”, señaló en un video difundido por los canales oficiales de la Selección Mexicana.

Kimbrough también profundizó en el peso de sus raíces michoacanas. Su abuelo creció en ese estado y ha sido una figura central en su identidad cultural: “Siento que definitivamente lo estoy representando a él, y también es un gran orgullo representar a todos los demás en México”, afirmó el joven atacante.

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¿Una nueva joya del futbol nacional?

Considerado una joya generacional, irrumpió en el futbol estadounidense al firmar contrato profesional con Sacramento Republic FC a los 13 años. Meses después debutó oficialmente y estableció un récord de precocidad en el futbol profesional de Estados Unidos. Durante su formación acumuló 61 goles en 81 partidos de categorías juveniles.

Su incorporación al proyecto mexicano es resultado del seguimiento impulsado por Andrés Lillini, responsable de las selecciones menores. Aunque también fue convocado por Estados Unidos, el directivo argentino mantuvo contacto permanente con el entorno del futbolista para integrarlo al proceso mundialista.

Ahora, el Mundial Sub-17 aparece como la primera gran vitrina internacional para un delantero que ilusiona por potencia, capacidad goleadora y madurez competitiva. El propio Kimbrough dejó claro cuál es su objetivo inmediato: “Quisiera demostrar que soy un buen atacante que puede anotar muchos goles y ayudar al equipo a ganar”.

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