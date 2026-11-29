México-Durango mantuvo el paso perfecto en la categoría 70+ de los International Maxi Games al imponerse 50-45 sobre Argentina y quedarse en solitario con el liderato del torneo de Maxi Básquetbol, dentro de la justa multidisciplinaria que se celebra en esta ciudad argentina del 24 de noviembre al 4 de diciembre. El conjunto mexicano sumó su tercera victoria consecutiva y le propinó al cuadro local su primer revés del certamen.

El encuentro se resolvió en los minutos finales, luego de un desarrollo equilibrado en el que los duranguenses lograron mayor eficacia en los momentos clave. José Ramírez Castor encabezó la ofensiva con 12 puntos, seguido por José Miguel Macías García con 10, José Nevárez con nueve y José Valtierra con ocho unidades.

Paso perfecto

Gracias al triunfo, México-Durango llegó a seis puntos y quedó al frente de la clasificación con marca de 3-0 y diferencial de +37. Argentina descendió al segundo sitio con récord de 2-1, mientras que MTI ocupa la tercera posición y ACM permanece en el fondo de la tabla sin victorias.

La racha del representativo mexicano comenzó con una contundente victoria de 57-30 sobre Argentina Mendoza y se fortaleció posteriormente con un ajustado 50-45 frente a México Guanajuato Tigres del Parque. En tres jornadas, el equipo ya superó a dos escuadras argentinas y a un rival nacional para consolidarse como candidato al título.

Escenario internacional

La competición forma parte de los International Maxi Games, evento que reúne a miles de atletas veteranos de distintas partes del mundo y que marca el regreso de los Maxi Games a Argentina después de más de tres décadas. Mar del Plata alberga disciplinas para deportistas mayores de 30 años, con categorías que alcanzan incluso los 80 años y más.

El plantel de México-Durango está conformado por José Adán Nevárez Carvajal, Juan José Ledesma Vera, José Ramírez Castor, José Miguel Macías García, Lázaro Guerra Escobar, José Valtierra Ramírez, Mario Serrano Martínez, Gerardo Flores Arroyo, José Miguel Ramírez Rivera y Juan Vázquez González, grupo que buscará preservar el invicto y acercarse al campeonato en territorio argentino.