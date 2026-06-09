México Femenil cierra gira en Sídney con una dolorosa derrota ante la local Australia

La Selección Mexicana Femenil disputó este martes 9 de junio su segundo encuentro de preparación internacional frente a su similar de Australia, un duelo que tuvo lugar en el CommBank Stadium de la ciudad de Sídney. El conjunto tricolor, dirigido por el estratega español Pedro López, llegaba con un gran impulso anímico tras haber conseguido un histórico triunfo por la mínima diferencia frente a las locales el sábado pasado en Newcastle, continuando así con sus partidos de preparación antes de encarar los compromisos eliminatorios de fin de año.

Primer Tiempo

El encuentro comenzó con una escuadra local que tomó la iniciativa desde los primeros minutos, buscando ajustar las fallas del duelo anterior. La presión rindió frutos al minuto 22', cuando Mary Fowler se encargó de abrir el marcador para poner en ventaja a las Matildas; sin embargo, la reacción de México no se hizo esperar y apenas cuatro minutos más tarde, al 26', la delantera Diana Ordóñez remató de gran manera para emparejar los cartones y devolverle por completo la confianza a la escuadra mexicana.

El partido se tornó sumamente disputado en la media cancha tras el empate, con opciones atractivas en ambas porterías. Desafortunadamente para la causa azteca, la ofensiva de Australia intensificó sus embates y metió en problemas a la zaga; tras un disparo en el travesaño por parte de Sam Kerr, la mala fortuna persiguió a México al minuto 36', momento en el que un autogol de Esthefanny Barreras terminó por incrustarse en las redes para decretar el 2-1 con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

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Segundo Tiempo

Para la parte complementaria, el director técnico Pedro López movió de inmediato sus piezas en el banquillo con la clara intención de refrescar el ataque y buscar la igualada. Modificaciones con los ingresos de jugadoras experimentadas como Kenti Robles, Charlyn Corral, Kiana Palacios, Alice Soto y María Sánchez le dieron otra cara al representativo tricolor, que comenzó a insistir al frente frente a un rival que se defendía de forma impecable.

Pese al esfuerzo físico del cuadro nacional, las australianas mantuvieron el orden en el terreno de juego y lograron capitalizar una nueva oportunidad para sentenciar el destino del cotejo. Fue al minuto 70' cuando Caitlin Foord aprovechó la ofensiva de las locales para clavar el 3-1 definitivo; aunque el representativo mexicano continuó luchando y empujando con dignidad hasta el pitazo final para acortar las distancias, el marcador no se movió más, concluyendo así la gira del Tricolor por territorio oceánico.

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