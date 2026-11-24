La Selección Mexicana Sub-17 dio un paso firme hacia las rondas de eliminación directa al derrotar 4-0 a Camerún en la segunda jornada del Grupo K del Mundial de Qatar 2026. El conjunto dirigido por Jürgen Castañeda sufrió para romper el empate durante la primera mitad, pero terminó encontrando premio a su insistencia y selló una victoria que lo instaló matemáticamente en los dieciseisavos de final.

México dominó buena parte del encuentro desde el arranque y generó las mejores oportunidades. La más clara llegó al minuto 29, cuando Adán Sánchez mandó un servicio preciso al área y Juan Carlos 'Mono' Martínez, completamente solo frente al arco, envió su remate desviado. A pesar de la presión constante, el marcador no se movió antes del descanso y el cuadro africano logró resistir los primeros embates tricolores.

Encendieron la segunda mitad

La historia cambió apenas iniciada la segunda mitad. Al 51’, Miguel de Jesús Rivera apareció dentro del área para conectar una volea tras una jugada a balón parado y adelantar a México. Apenas unos minutos después, Adán Sánchez provocó un penalti al ingresar al área y fue el propio delantero quien convirtió desde los once pasos para colocar el 2-0 y encaminar el triunfo mexicano.

Con la ventaja en el marcador, el Tricolor encontró espacios y terminó por exhibir su profundidad ofensiva. Gerson Gutiérrez, uno de los cambios de la segunda parte, firmó el tercero al minuto 75 al aprovechar un rebote generado tras una gran acción de Sánchez. Cinco minutos más tarde volvió a aparecer dentro del área para cerrar una jugada colectiva y completar su doblete.

Aplastan y avanzan

El 4-0 reflejó la superioridad mexicana en los momentos decisivos. Además de la contundencia mostrada en el complemento, el equipo mantuvo el orden defensivo para conservar su arco en cero y sumar su segunda victoria consecutiva del torneo. Con seis puntos, México se colocó entre los protagonistas del Grupo K y alimentó la ilusión de pelear por un nuevo título mundial en la categoría.

Lo que sigue para la escuadra azteca será el duelo ante Venezuela, encuentro que definirá al líder del sector y podría influir en el camino que ambos equipos tomen en la fase de eliminación directa. Con la clasificación ya asegurada, México llegará con confianza, pero también con la misión de confirmar que el poder ofensivo mostrado ante Camerún es una señal de que este equipo está listo para aspirar a cosas grandes en Qatar.