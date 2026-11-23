México buscará dar un paso casi definitivo hacia la fase de eliminación directa cuando enfrente este martes a Camerún en la segunda jornada del Grupo K del Mundial Sub-17 de Qatar 2026. El conjunto dirigido por Jürgen Castañeda llega con tres puntos tras imponerse 1-0 a Rumania, mientras que los africanos están obligados a reaccionar después de caer 2-1 frente a Venezuela.

Golpe de autoridad azteca

El estreno tricolor dejó señales alentadoras. México rompió el empate ante los europeos gracias a un golazo de Adán Sánchez al minuto 55, tras una asistencia de Da'vian Kimbrough, una de las figuras a seguir en el plantel nacional. El cuadro mexicano fue dueño de los momentos más peligrosos del encuentro y generó 22 toques dentro del área rival, reflejo de una propuesta agresiva que terminó encontrando recompensa en el complemento.

El triunfo también tuvo un valor estadístico relevante. México consiguió su primera victoria en un debut mundialista de la categoría desde 2015 y puso fin a una racha de siete encuentros sin derrotar a selecciones europeas en Copas del Mundo Sub-17. Además, el equipo mantuvo el arco en cero con una actuación sólida de José Corona, hijo del exguardameta mundialista Jesús Corona.

Un rival de cuidado

Camerún, sin embargo, representa un desafío distinto. Aunque perdió ante Venezuela, el marcador no cuenta toda la historia. Los africanos terminaron con 55 por ciento de posesión, registraron 13 disparos y encontraron recompensa hasta el tiempo añadido mediante Aviel Hentcho Nseke, autor del descuento que mantuvo con vida a su selección hasta el silbatazo final.

La derrota camerunesa también dejó aspectos preocupantes. Venezuela generó 18 remates y obligó al arquero Georges Missinga a firmar una actuación de 10 atajadas para evitar una diferencia más amplia. Esa fragilidad defensiva será uno de los puntos que México intentará explotar en Doha, especialmente con jugadores desequilibrantes como Kimbrough y Sánchez en el frente de ataque.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

El contexto convierte al duelo en uno de los más importantes de la jornada. Venezuela y México encabezan momentáneamente el grupo con tres puntos, mientras que Camerún y Rumania permanecen sin unidades. Un triunfo mexicano lo dejaría muy cerca de asegurar su boleto a la siguiente ronda y con posibilidades reales de adueñarse del liderato; para Camerún, en cambio, la victoria es prácticamente indispensable para mantenerse en la pelea por la cima del sector.