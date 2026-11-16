'Millones y millones salieron de la pobreza', ¿Cuántos mexicanos mejoraron su situación según Segob?

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que "millones y millones" de personas mexicanas salieron de la pobreza desde 2018, de acuerdo con un informe del Banco Mundial.

Al encabezar la conferencia mañanera de este lunes 16 de noviembre en Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez aseguró que esta reducción es resultado de la política que comenzó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Millones y millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, qué importante es esto. Es resultado de la política que comenzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Y esta política conocida por todas y todos ustedes: ‘por el bien de todos, primero los pobres", dijo la secretaria de Gobernación.

"Hoy se han mejorado las condiciones de vida de millones de familias, se ha recuperado el poder adquisitivo, incrementando el salario mínimo y los programas sociales llegan directamente a quien más lo necesita. El compromiso de los gobiernos de la transformación es que el pueblo de México viva con bienestar y tenga acceso a la salud, a la educación, al empleo, a la seguridad social", añadió.

Niveles de pobreza pasaron de 43.9 millones a 26.6 millones

La subsecretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Violeta Vázquez Rojas Maldonado, afirmó que, de acuerdo con datos del Banco Mundial, desde 2018 a 2026 han salido de la pobreza 17.3 millones de mexicanos.

Rojas Maldonado explicó que las personas que viven en pobreza pasaron de ser 43.9 millones en 2018 a 26.6 millones en 2026, lo que representa una reducción de 17.3 millones de personas que salieron de la pobreza en ocho años.

"Los datos nos confirman que no se trata solamente de un discurso, sino de una realidad palpable y medible. El reporte internacional más reciente sobre pobreza y crecimiento económico del Banco Mundial confirma que en México la pobreza y la desigualdad se han reducido con los gobiernos de la Cuarta Transformación", dijo.

En ese sentido, sostuvo que la disminución se debe al aumento de ingreso laboral real y la expansión de los programas sociales durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Adicionalmente, acusó que los gobiernos neoliberales no lograron reducir la pobreza de manera determinante ni sostenida, "porque desde el 2000 al 2014 la pobreza apenas se redujo en 8%, es decir, pasó de afectar al 51.1% de la población en tiempos de Fox a 46.6% en los primeros años del sexenio de Peña Nieto".

Expuso que a partir de 2018, con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la reducción de la pobreza se intensificó y entre ese año y 2024 disminuyó en 14 puntos porcentuales.