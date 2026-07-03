Modelo duranguese está desaparecido en Nuevo León; poco antes envió mensaje pidiendo ayuda

Un joven duranguense, conocido en el ámbito del modelaje, se encuentra desaparecido en Nuevo León; previo a que la familia interpusiera denuncia, el joven logró mandar un mensaje pidiendo ayuda.

Se trata de Pedro Luis Díaz Sánchez, de 28 años de edad, un joven que destaca por su participación en certámenes de modelaje y que tenía aproximadamente dos años de haberse mudado a aquella región por motivos personales.

La víctima tiene cabello negro ondulado, tez morena clara, ojos café oscuros, nariz recta, estatura aproximada de 1.70 metros y de complexión regular.

Como señas particulares, el joven tiene un tatuaje de un lobo entre un bosque en la mano derecha.

Se cumplen 6 días de su desaparición

Este viernes, Pedro cumple seis días en que fue visto por última vez.

Se sabe que el sábado 27 de junio, Pedro tuvo comunicación con su familia, momento en que aparentemente se encontraba en una vivienda de la colonia Villas del Carrizalejo, del municipio de Ciénega de Flores, en compañía de un amigo.

Luego de no tener información de su paradero, familiares se alarmaron por esta situación, por lo que comenzaron a rastrear su ubicación, misma que arrojó sobre la calle 34 Oriente de la colonia antes citada.

El GPS de su teléfono indicaba como última ubicación ese lugar, sin embargo, al acudir a ese sector, no tuvieron éxito.

Familia recibe mensaje desde el celular de Pedro

Horas después de que dejaron de tener contacto con Pedro, su familia recibió un mensaje que salió del celular del joven, situación que incrementó las alarmas.

Familiares aseguran que, aunado a la incertidumbre por no saber dónde se ubicaba el joven, horas después recibieron un mensaje del mismo número en el que se leía textualmente "ayuda".

Poco después, el aparato fue apagado y ya no fue posible establecer comunicación con él.

Delincuentes intentan extorsionar

Amigos y familiares denunciaron que han recibido intentos de extorsión disfrazados de supuesta información sobre su paradero.

A través de mensajes y llamadas se ha hecho presente este tipo de extorsiones, en donde exigen grandes cantidades de dinero a cambio de revelar información importante sobre el caso.

Informes

Si usted tiene información que pueda ser utilizada para lograr ubicar a Pedro, favor de comunicarse al teléfono 81 20 20 44 11 del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata o también al 81 19 90 38 73, con el Grupo de Búsqueda de Personas Fuerza Civil de Nuevo León.