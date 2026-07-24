Modernizarán presas de Durango para preservar el abastecimiento de agua

En Durango, la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la activación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, con el objetivo de fortalecer al sector agropecuario y garantizar el uso eficiente del agua para el consumo humano.

El director local de la Conagua, Roberto Delgado Gallegos, precisó que se modernizarán las presas y los sistemas de riego con una inversión de 45 millones de pesos, con el propósito de asegurar el futuro del agua y del campo en el estado.

Apuntó que próximamente se realizará la licitación para que los trabajos queden concluidos antes de que termine el año.

Las obras se desarrollarán principalmente en los módulos de riego e incluirán nivelaciones, entubamientos, perforaciones en el campo, así como la rehabilitación, conservación y mantenimiento de las principales presas.

Destacó la importancia de la tecnificación del campo para utilizar menos agua en el riego y, al mismo tiempo, asegurar una mayor disponibilidad del recurso para el consumo humano.

CUATRO PILARES

La Conagua también plantea una estrategia de cuatro pilares, para asegurar que la inversión se traduzca en obras tangibles y duraderas.

El presupuesto de 24 millones de pesos, se planea para infraestructura de almacenamiento, con el fin de evitar pérdidas y garantizar el abasto de agua.

Para el segundo pilar se destinarán 9 millones de pesos a la modernización de los distritos de riego, para optimizar los canales y sistemas de las zonas agrícolas más importantes.

El tercer pilar considera más de 6 millones de pesos para apoyar a las unidades de riego mediante equipamiento y tecnificación dirigida a pequeños y medianos productores.

Finalmente, el cuarto pilar contempla 6 millones de pesos para el mantenimiento y conservación de presas, con trabajos preventivos y correctivos que permitan asegurar su vida útil y operación.

Con estas obras se pretende reducir de manera significativa el desperdicio de agua durante su traslado desde las presas hasta los cultivos, lo que permitirá que los productores locales incrementen su productividad y mejoren la calidad de sus cosechas, puntualizó Delgado Gallegos.