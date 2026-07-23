'Morita' ya es el jugador de fútbol más valioso del mercado internacional, ¿cuánto cuesta?

Uno de los futbolistas que destacó y revolucionó el medio campo de la selección mexicana de fútbol fue Gilberto Mora, que además de ser uno de los más queridos por la afición en redes sociales, es el jugador que logró alcanzar la mayor cotización en el mercado internacional después del torneo de selecciones.

Incluso el ex jugador alemán Lothar Matthäus, reveló que el Borussia Dortmund tiene los ojos puestos en la joya mexicana de 17 años, quien es del agrado de varios clubes europeos, después de su actuación en la copa del mundo.

¿Cuál es el valor actual del Gilberto Mora después del Mundial 2026?

El mediocampista, al tener un control de balón como pocos en la Liga MX, debutó a los 15 años con los 'Xolos' en agosto de 2024, es el futbolista mexicano que más ha destacado y ha sido relacionado con distintos clubes, después de su participación en la Copa del Mundo alcanzó una cotización de aproximadamente 28.5 millones de dólares (mdd), según el sitio especializado TransferMarkt.

Su valor ascendió de 11.5 millones dólares al casi 30 millones de dólares, por lo que se convirtió en el futbolista mexicano a quien el Mundial lo impulsó en su corta carrera, convirtiéndose en uno de los jugadores que mejores sensaciones dejaron en los cinco partidos disputados en el torneo de selecciones.

Esto dijo Lothar Matthäus en la sección "Lothar legt los" del periódico BILD:

"Mora, el mexicano de 17 años, disputó cinco o seis partidos en esta Copa del Mundo. Con apenas 17 años, es el gran talento de México y ya está en la lista de muchos clubes europeos. También he escuchado que el Borussia Dortmund ya ha comenzado a mostrar cierto interés por él".

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Jugadores mexicanos que elevaron su valor después del Mundial 2026

Sin duda Mora, es uno de los jugadores con futuro prometedor que para el mundial de 2030 se espere que comande a la selección mexicana a tener una participación competitiva, como la mostrada este año. Pero además de el futbolista Roberto Alvarado del Club Guadalajara y Erik Lira de Cruz Azul han sido ligados con equipos del continente europeo.

Alvarado alcanzó un valor ascendente en el mercado al alcanzar de 8.5 mdd esta semana alcanzó los 11.5 mdd, valor máximo registrado para 'El piojo' en su carrera. Por su parte, Lira pasó de los 13.7 mdd a los 16 mdd. quienes se convirtieron en dos de los jugadores que representan un incrementó de valor para la Liga MX.

También se le suman el caso del delantero rojiblanco Armando 'Hormiga' González con un valor de 17 mdd pese a solo haber tenido menos de 15 minutos de participación en el mundial mismos, que la afición del rebaño reprobó. Alejandro Zendejas quien decidió jugar con la selección de Estados Unidos, se une a esta lista como uno de los que también modificó su valor.