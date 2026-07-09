Muere hombre tras organizar su funeral en vida; reunió a más de mil personas para celebrar

Un hombre que celebró su funeral antes de fallecer, para así despedirse de las personas que lo acompañaron en su vida. Pero este no fue un evento en el cual la tristeza fuera la protagonista, sino que fue un momento de celebración en las cuales pudo escuchar lo que significaba para sus seres queridos.

Tiago Pitthan, abogado y turismólogo brasileño, que recientemente se informó que había fallecido debido a padecer cáncer de estomago que le fue diagnosticado en 2014, este le dio un giro radical y eligió una manera de vencer la enfermedad y no dejar que esta definiera el final de su vida. El evento antes de partir de este mundo reunió a más de mil personas.

¿Cómo fue el funeral en vida de Tiago Pitthan?

En lugar de lo triste, silencioso y emotivo que suelen ser los funerales cuando una persona parte de este mundo, el festejo se realizó el 30 de mayo de 2026, en una antiguo galpón cervecero de Campo Grande, Brasil.

La música de rock, samba y bossa nova, así como un flash mob, además de un acuarelista que retrató el evento y muchos recuerdos y cariño de seres queridos que incluso llegaron de otros países. En uno de los momentos más emotivos fue cuando el Tiago al tomar el micrófono y mencionó:

"Yo vencí al cáncer, amigos. Quiero que entiendan que yo vencí al cáncer".

Pero esto no significó que se había curado de la enfermedad, sino que el no permitió que la enfermedad definiera el como sobrellevar cada día y no dejar de disfrutar la vida.

Además que antes fallecer pudo cumplir varios sueños como aprender a tocar guitarra y subir por primera vez a un escenario, hacer rappel de 70 metros en el Abismo Anhumas, regresar a Bonito que era de sus lugares favoritos, así como lanzarse en paracaídas.

Familia mencionó que el quería sentir que "allá arriba no hay cáncer"

Días previos a su fallecimiento, Tiago publicó un vídeo en el hospital en donde permanecía en cuidados paliativos, Además, dejó organizados sus pertenencias, documentos y asuntos que consideró importantes para facilitarle los asuntos a su familia cuando el partiera, aunque su despedida fue breve fue clara y emotiva para quienes lo conocieron. Esto comentó:

"Solo quiero decirles que no se preocupen. Estoy bien, estoy en paz, estoy feliz. Valió la pena. Todo valió la pena. Tuve una buena vida. Yo vencí", declaró el homre de 47 años.

La noticia en la que se confirmó su deceso se dio a conocer el 5 de julio a través de sus redes sociales. Estas palabras contenía la publicación: