Muere Richard Lloyd, legendario guitarrista de Television y arquitecto del rock alternativo

La música perdió este sábado a una de las figuras esenciales en la evolución del rock alternativo. Richard Lloyd, guitarrista fundador de la influyente banda Television, falleció a los 75 años en su residencia de Chattanooga, Tennessee, después de una lucha contra el colangiocarcinoma, un tipo de cáncer de las vías biliares que le había sido diagnosticado durante este año. La noticia fue confirmada por su familia, que informó que estuvo acompañado por su esposa Sheila en sus últimos momentos.

Aunque su nombre nunca alcanzó la masividad comercial de otras figuras de su generación, Lloyd fue una pieza fundamental en la transformación del rock de la década de 1970. Integrante original de Television desde 1973, ayudó a construir el sonido de una agrupación que rompió los moldes del punk tradicional al combinar energía cruda con una complejidad musical poco habitual para la época.

Pionero del alternativo y post-punk

Junto a Tom Verlaine, fallecido en 2023, desarrolló una de las duplas de guitarras más influyentes de la historia del rock. Mientras gran parte del movimiento punk apostaba por estructuras simples y velocidad, Television incorporó armonías elaboradas, improvisaciones y una sensibilidad artística que amplió las fronteras del género. Esa propuesta alcanzó su máxima expresión en Marquee Moon (1977), disco considerado una obra maestra e inspiración para generaciones posteriores.

El impacto de Television se extendió mucho más allá de su breve catálogo. Bandas como R.E.M., Sonic Youth, Smashing Pumpkins U2 y Pavement han sido señaladas entre los grupos que encontraron inspiración en aquella mezcla de nervio punk, experimentación y virtuosismo que Lloyd ayudó a definir desde los escenarios del legendario CBGB de Nueva York.

Dice adiós una leyenda de la música

Nacido en Pittsburgh el 25 de octubre de 1951 y criado en gran parte en Nueva York, Lloyd también desarrolló una reconocida trayectoria como solista. Publicó varios álbumes a lo largo de cinco décadas, impartió clases de guitarra y se mantuvo como una referencia permanente para músicos y estudiosos del rock contemporáneo.

Su partida cierra un capítulo irrepetible de la música estadounidense. Sin buscar protagonismo mediático, Richard Lloyd dejó una huella profunda en el nacimiento del post punk y del rock alternativo moderno. Su forma de entender la guitarra cambió el lenguaje de una generación y continúa resonando en incontables artistas que encontraron en Television una nueva manera de concebir el rock.