Mujer denuncia bullying contra su hija en Universidad de Durango; pide no normalizar crueldad

Un caso de bullying a nivel universitario fue denunciado en redes sociales por una madre preocupada por su hija, quien ha enfrentado esta situación desde hace cinco años. Aunque la joven ya es mayor de edad, su madre asegura que esto no significa que deba dejar de recibir su apoyo.

“Sé perfectamente que mi hija es mayor de edad, que tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones y que debe aprender a enfrentar los desafíos de la vida adulta. Pero ser mayor de edad no significa dejar de necesitar apoyo, ni mucho menos perder el derecho a ser tratada con respeto y dignidad”, se puede leer en la publicación.

Además de exigir justicia y señalar que acudirá a las autoridades correspondientes, la madre aclara que su denuncia pública busca pedir que no se normalicen la crueldad, la humillación y el maltrato bajo el argumento de que los jóvenes deben aprender a defenderse solos.

En la publicación en redes sociales, firmada por Laura Cecilia Rodríguez Franco, la madre relata lo que su hija ha vivido desde la secundaria a manos de compañeras que, presuntamente, la humillan por su sobrepeso.

La publicación comienza con el siguiente mensaje: “El día de hoy abro mi perfil de manera pública y segura de que este post llegará a las autoridades competentes y que la denuncia que presentará mi hija tendrá el curso legal correspondiente, abro mi corazón como mamá y como una mujer preocupada por los límites que olvidamos poner a los hijos”.

EL BULLYING REGRESÓ

En el texto, explica que su hija ha sido víctima de bullying. Aunque al principio le aconsejó ignorar los comentarios y a ser más tolerante a la frustración, reconoce que la situación sí le afectaba y que comenzó a notar cambios en su comportamiento.

Durante la preparatoria, señala que hubo un cambio positivo cuando la cambió a una institución con cero tolerancia al bullying. Ahí, su hija mejoró y comenzó a sentirse más segura, hasta convertirse en una estudiante con uno de los mejores promedios y líder de la sociedad de alumnos.

Describe a su hija como una buena estudiante, una persona que siempre ayuda a los demás, protectora de los animales, empática con sus compañeros y muy trabajadora.

Asimismo, comentó que durante esa etapa su hija recibió acompañamiento mediante terapia psicológica, atención de especialistas en salud, ejercicio y orientación para llevar una alimentación saludable.

Sin embargo, asegura que el problema de bullying regresó hace pocos meses, cuando su hija ingresó a la carrera de Derecho y se encontró con las presuntas agresoras de años anteriores.

“Desde el día uno, en serio el día uno comenzaron a tomarle fotografías, a insultarla, a acosarla dentro y fuera de la universidad, a echarle el carro encima, a insultarla en redes, nuevamente pedí prudencia, que las ignorara, hablé con directivos de la universidad por el ataque en la cafetería, pero el acoso no ha cesado”, relata.

DEFENDERÁ A SU HIJA

Laura Cecilia señala que alza la voz porque no quiere que su hija se convierta en parte de las estadísticas de víctimas de violencia y asegura que no tiene miedo de defenderla. También expresa su confianza en las leyes mexicanas y en los derechos humanos como base de la sociedad.

“Ser madre de una hija adulta tampoco significa que dejemos de preocuparnos por su sufrimiento, y caramba, señores, cómo podemos dejar que nuestros hijos lastimen a diestra y siniestra sin poner un alto y sin generarles una consecuencia”, cuestiona.

Escribe que nadie debería quedarse callado bajo el argumento de que es necesario “hacer fuertes a los hijos”, sin considerar el sufrimiento que pueden estar atravesando, pues el bullying y la discriminación no son un juego.

En su mensaje, destaca: “Hoy niños y jóvenes pierden la vida a causa de ser atacados por personas con mentes podridas, a las cuales les parece divertido discriminar o burlarse de la apariencia física de los demás”.

Finalmente, expresa su deseo de que esta denuncia pueda servir a otras madres que han pasado por una situación similar o que actualmente la están viviendo, y las exhorta a no dejar pasar este tipo de casos.