Mundial 2026: ¿A qué hora y por donde ver el Canadá vs Sudáfrica? Dieciseisavos de final

El Estadio de Los Ángeles se viste de gala este domingo 28 de junio de 2026 para albergar un choque totalmente inédito en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Canadá y Sudáfrica miden fuerzas tras superar una exigente fase de grupos, donde ambos combinados nacionales sumaron cuatro unidades para sellar su histórico boleto. Este apasionante enfrentamiento promete máxima intensidad, confrontando el dinamismo norteamericano frente al repliegue ordenado del cuadro africano.

¿Cómo llegaron a este compromiso?

La competitiva escuadra canadiense, comandada por Jesse Marsch, llega con altas expectativas tras mostrar pasajes de gran contundencia en la etapa previa. Su principal argumento ofensivo es el delantero estrella Jonathan David, quien ya registra tres anotaciones en el certamen, incluyendo un soberbio triplete frente a Qatar. A pesar de un empate gris ante Bosnia-Herzegovina, los de la hoja de maple exhiben un fútbol vertical.

Por su parte, Sudáfrica arriba sumamente inspirada bajo la tutela del experimentado estratega Hugo Broos. Los combativos Bafana Bafana sellaron su angustiosa clasificación el pasado 24 de junio con una emotiva victoria ante Corea del Sur en Monterrey. Aunque las estadísticas previas los colocan en desventaja, su comprobada capacidad para resistir en bloque bajo y contragolpear con criterio los convierte en un rival de cuidado.

También te puede interesar: 'Vamos a mejorar en las eliminatorias': De la Fuente confía en el crecimiento de España

Duelo de cualidades tácticas

En el apartado táctico, Marsch apostará por un esquema 4-2-3-1 sumamente agresivo en la presión alta. La gran incógnita de la jornada sigue siendo la titularidad de su figura Alphonso Davies, quien arrastra molestias físicas pero apura su recuperación para este compromiso definitivo. Si Davies logra iniciar, potenciará un ataque donde Stephen Eustáquio distribuirá balones clave buscando la letal movilidad de David en el área rival.

Hugo Broos responderá previsiblemente con un sólido esquema 4-3-3 diseñado exclusivamente para replegarse y golpear con velocidad. La ya característica verticalidad por los costados será clave para los sudafricanos, encomendando la ofensiva a Oswin Appollis por el sector izquierdo y a las peligrosas rupturas de Relebohile Mofokeng. La medular buscará asfixiar los circuitos rivales, utilizando el balón parado como su vía principal de ataque.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

El destino definitivo en Inglewood dependerá de la paciencia norteamericana frente a un muro defensivo que sabe sufrir los noventa minutos. El libreto inicial favorece el control de Canadá, pero cualquier descuido en la transición costará la eliminación directa. Se anticipa un ajedrez táctico apasionante, donde la genialidad individual o el férreo orden colectivo definirán qué nación se mete entre los dieciséis mejores del planeta.

También te puede interesar: Mundial 2026: España vence a Uruguay, asegura el liderato del Grupo H y elimina a la Celeste